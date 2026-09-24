“Yo jamás me encariñaría”: el video de Emmanuel Restrepo que terminó en “reclamo” de Claudia Bahamón y Verónica Orozco

Un reciente contenido publicado por el equipo digital del Canal RCN generó interacciones en las redes sociales oficiales de MasterChef Celebrity Colombia.

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En el video, el actor Emmanuel Restrepo refleja la cercana amistad que ha entablado con su compañero de competencia, el también actor Víctor Tarazona, una publicación que no pasó desapercibida para la presentadora Claudia Bahamón ni para la actriz Verónica Orozco, quienes reaccionaron públicamente en tono jocoso.

En el video, Emmanuel Restrepo utiliza el audio o tendencia “Yo jamás me encariñaría con alguien del trabajo”, para luego mostrar imágenes compartidas con Víctor Tarazona, dejando en evidencia el estrecho lazo de compañerismo desarrollado a lo largo de las grabaciones del concurso gastronómico.

Desde el inicio de la temporada de MasterChef Celebrity, Restrepo ha sido una de las figuras más activas en las dinámicas del programa, destacándose tanto por su desempeño en la cocina como por la relación afectuosa y fluida que mantiene con sus pares, el cuerpo de jurados y la producción.

La publicación provocó una ola de comentarios entre los seguidores del formato y no tardó en llamar la atención de los propios integrantes del reality.

La actriz Verónica Orozco fue una de las primeras en dejar su mensaje en la sección de comentarios del video con un directo: “¿Cómo así? ¿Y yo qué???”, evidenciando, en un tono informal y amigable, el aprecio que también le profesa al actor antioqueño.

Poco después, la presentadora Claudia Bahamón se sumó a la conversación interactiva. A través de su respuesta, Bahamón manifestó la gracia que le produjo la pieza digital, pero aprovechó la oportunidad para dejarle un “reclamo” similar por no haber sido incluida dentro del selecto grupo de personas con las que el actor afirmaba haber construido un afecto especial durante el certamen.

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Aunque el actor no ha emitido una respuesta pública directa a las interacciones de Bahamón y Orozco en la plataforma donde se alojó el video, la conversación fue continuada por los propios espectadores.

Diversos usuarios de las redes sociales intervinieron en la publicación formulando hipótesis humorísticas sobre por qué Restrepo eligió enfocar el contenido exclusivamente en Tarazona, destacando al tiempo la afinidad que ambas figuras han proyectado en pantalla.