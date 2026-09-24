Las cinco ‘joyas’ a seguir en la Nations League de la UEFA

El inicio de la Nations League se marca por varias selecciones renovadas en cuanto a nuevos talentos y técnicos reconocidos. Las nuevas joyas emergen en las canchas de Europa tratarán de convencer desde el comienzo de esta nueva era.

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Lamine Yamal es la cara más destacada de la nueva camada. Con 19 años, el español ya se consagró campeón de la Eurocopa y del Mundial. La joya más relevante y viral en la UEFA.

Su ejemplo parece evidente para una nueva generación de jugadores, entre los cuales se seleccionan cinco nombres que aspiran también a dejar huella:

Lennart Karl (Alemania)

La sensación adolescente del Bayern Munich y compañero de Luis Díaz, Lennart Karl, de 18 años de edad, sumó tres partidos con Alemania en la etapa anterior de Julian Nagelsmann y ahora quiere convencer al nuevo seleccionador, Jürgen Klopp.

Se quedó con el sabor amargo de no estar en el Mundial 2026 por un inoportuno desgarro muscular de última hora, del que ya está recuperado. Situación diferente con Jamal Musiala, quien recae en las molestias físicas y Karl toma fuerza.

Lennart Karl, llamado a brillar en el futuro como la estrella de Bayern Múnich y la Selección de Alemania. Foto: NurPhoto via Getty Images

Pero está con la Mannschaft en este arranque de la Nations League, donde el equipo quiere pasar la página de la desilusión que supuso la caída ante Paraguay en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en Norteamérica.

Ruben van Bommel (Países Bajos)

Hijo del exinternacional neerlandés y ahora seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, Ruben van Bommel es extremo izquierdo en el PSV Eindhoven, el vigente campeón de la Eredivisie de los Países Bajos.

A los 22 años está brillando en este arranque de temporada con el PSV, en el que ha sumado dos goles y cuatro asistencias en sus nueve primeros partidos de todas las competiciones.

El rendimiento le valió entrar en la primera lista de Xavi Hernández en la Oranje, un equipo en recomposición tras ser eliminado por Marruecos en dieciseisavos del Mundial.

Ruben van Bommel figura de Países Bajos Foto: NurPhoto via Getty Images

Su primer examen fue superado con buenísima nota: este jueves en Ámsterdam, un robo suyo de balón le permitió liderar un contragolpe que culminó con la asistencia para que Cody Gakpo igualara 1-1 para Países Bajos ante Alemania en el descuento.

Alessandro Romano (Italia)

Centrocampista de 20 años y cedido por la Roma al Cagliari, Alessandro Romano destaca también en el inicio de la temporada en el Calcio, donde el equipo sardo ha sorprendido al ocupar la cuarta posición en la clasificación.

Eso le significó su primera llamada con la Azzurra de Roberto Mancini, el seleccionador que regresa ahora al equipo como solución de emergencia después de que Italia quedara sin ir al Mundial por tercera edición consecutiva, todo un terremoto futbolístico.

El duelo ante Bélgica el viernes en Roma es el primer paso para que la Nazionale reconquiste a unos tifosi que necesitan nuevos alicientes.

Mancini, conocido por dar oportunidades a los jóvenes, es consciente de que necesita dar sangre nueva a un plantel anquilosado.

Charalampos Kostoulas (Grecia)

El talento griego de 19 años Charalampos Kostoulas está teniendo un inicio de temporada fulgurante en la Premier League, firmando un gol y una asistencia en cada uno de los dos últimos partidos del Brighton.

Fue por lo tanto decisivo para las Gaviotas en el triunfo 3-0 sobre el vigente campeón, el Arsenal, uno de los resultados más llamativos del inicio de la liga inglesa.

Charalampos Kostoulas, figura de Grecia Foto: CameraSport via Getty Images

Llega a este comienzo de la Liga de Naciones con solo cuatro partidos como internacional, pero señalado por la prensa de su país como gran esperanza para el futuro próximo de una selección que ve ya muy lejos el título europeo conquistado en 2004.

Lucas Da Cunha (Francia)

A sus 25 años puede que no sea tan joven como los otros cuatro de esta lista. Pero el capitán del Como italiano, un centrocampista de carrera atípica y algo errática por momentos, está en un momento dulce en su club que aspira a trasladar a la nueva Francia de Zinedine Zidane.

Llegó al Como cuando ese equipo estaba en segunda división en 2023 y desde entonces es un símbolo del auge de esa formación lombarda, que este año se estrena en la Liga de Campeones.

Su insistencia se ha visto recompensada con la convocatoria de Zidane en una Francia que abre una nueva etapa después de la larga era de Didier Deschamps.