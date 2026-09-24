Chicho Arango sale lesionado y llorando del partido contra Millonarios: aparatoso choque prende alarmas

Malas noticias para Cristian ‘el Chicho’ Arango, delantero de Atlético Nacional. Este jueves, 24 de septiembre, abandonó la grama del estadio Atanasio Girardot lesionado y llorando, tras un choque en el clásico ante Millonarios.

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Ocurrió apenas sobre los 8′ del primer tiempo: Arango se acercó a la mitad de la cancha para recibir un pase de su compañero Parra y acabó chocando con el volante de Millonarios, Stiven Vega.

Quien llevó la peor parte fue Chicho Arango y su pierna derecha, por lo que salió entre lágrimas. Las alarmas están encendidas en el elenco verdolaga.

¡SE PRENDEN LAS ALARMAS EN NACIONAL! Cristian 'Chicho' Arango sale de la cancha por un golpe con Stiven Vega. #LALIGAxWIN 🟢⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/qh9hcDJWSs — Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2026

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