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Chicho Arango sale lesionado y llorando del partido contra Millonarios: aparatoso choque prende alarmas

Otra mala noticia para Cristian ‘el Chicho’ Arango. Se espera el parte médico.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

24 de septiembre de 2026 a las 8:00 p. m.
Cristian Chicho Arango, lesionado con Nacional ante Millonarios.
Cristian Chicho Arango, lesionado con Nacional ante Millonarios. Foto: Transmisión oficial Win Sports+.

Malas noticias para Cristian ‘el Chicho’ Arango, delantero de Atlético Nacional. Este jueves, 24 de septiembre, abandonó la grama del estadio Atanasio Girardot lesionado y llorando, tras un choque en el clásico ante Millonarios.

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Ocurrió apenas sobre los 8′ del primer tiempo: Arango se acercó a la mitad de la cancha para recibir un pase de su compañero Parra y acabó chocando con el volante de Millonarios, Stiven Vega.

Quien llevó la peor parte fue Chicho Arango y su pierna derecha, por lo que salió entre lágrimas. Las alarmas están encendidas en el elenco verdolaga.

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