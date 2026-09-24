Colombia vs. Italia: IA pronostica marcador y ganador del tercer puesto del Mundial Femenino Sub-20

Este sábado, 26 de septiembre, la Selección Colombia jugará el partido por el tercer puesto del Mundial Femenino Sub-20 contra Italia. Se trata de una pequeña revancha para el combinado Tricolor.

Italia vs. Colombia: canal y hora para ver el partido por el tercer puesto del Mundial Femenino Sub-20

Colombia jugará por el tercer puesto del Mundial Femenino Sub-20: fecha, hora y rival confirmado

Colombia llega golpeada y dolida al duelo de tercer puesto contra Italia, pues cayó goleada en semifinales ante Corea del Norte (3-0) y se esfumó el sueño de la Copa del Mundo.

La inteligencia artificial (IA) dio su pronóstico, para el partido entre Colombia e Italia. Indicó cómo quedaría la llave, quién ganaría y cuál selección sería la finalista de la competencia.

Para dar el pronóstico, la IA se basó en partidos jugados, marcadores obtenidos, estadísticas de los últimos compromisos y rendimientos recientes.

Finaliza el partido de nuestra Selección Colombia Femenina Sub 20 🆚 🇰🇵



🇨🇴 0-3 🇰🇵#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/acTYzq9cz5 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 23, 2026

IA: “Italia le va a ganar a Colombia 2-1”

“Considerando la trayectoria reciente de ambas selecciones en la fase final del Mundial Femenino Sub-20 en Polonia, la selección de Italia se proyecta para quedarse con el tercer puesto con un marcador de 2-1 debido a su mayor contundencia y volumen ofensivo en los partidos decisivos”, indica Gemini.

Y añadió: “Mientras la Azzurra firmó una convincente actuación venciendo 3-1 a Corea del Sur en cuartos de final antes de caer competitivamente 2-0 frente a la potencia española en semifinales, Colombia ha mostrado un marcado desgaste en el ataque al no haber logrado anotar en sus últimos dos compromisos de peso (derrota 3-0 en fase de grupos ante Corea del Norte y 3-0 en la semifinal), dependiendo en exceso de su solvencia defensiva que se vio vulnerable en la ronda previa”.

Italia también llega golpeada al compromiso contra la Selección Colombia Femenina. Cayó 2-0 en semifinales, ante España, y el sueño de levantar la Copa del Mundo se le acabó escapando.

Es un partido consuelo para ambos seleccionados, que ya no tienen chances de cara a la gran final, pero esperan colgarse en el pecho la medalla de bronce de la competencia.

¿Cuándo se juega la final del Mundial Femenino Sub-20?

El domingo, 27 de septiembre, a partir de las 11:00 a.m. (hora colombiana) entre España y Corea del Norte.