La Ventanilla Única de Servicios explicó el paso a paso que deberán hacer los propietarios no identificados de sus vehículos que siguen a nombre de una “persona indeterminada”, a propósito de la aprobación de inmovilizar estos carros y motos.

A través del Auto 704 de 2026, el Ministerio de Transporte y la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá aprobaron que la matrícula de estos vehículos incluidos en dicho documento sea suspendida de oficio y de manera provisional hasta que realicen el trámite.

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Los carros y motos especificados en el documento podrán ser inmovilizados en caso de ser detenidos por cualquier agente de tránsito y no podrán solicitar su SOAT y revisión tecnomecánica debido a la sanción.

¿Cómo hacer el traspaso de un vehículo que está a nombre de una “persona indeterminada” en Bogotá?

Para realizar este trámite, la Ventanilla Única de Servicios de Movilidad de Bogotá detalló el siguiente paso a paso:

Solicitar en el RUNT un permiso especial por cinco días hábiles para expedir el SOAT y la revisión técnico-mecánica. Se debe solicitar y formalizar el registro a nombre del interesado. Firmar un compromiso irrevocable de culminar el trámite de legalización y se registra, como fecha en el RUNT, el día en que se firma dicho permiso. Presentar el formulario de solicitud (FUN) diligenciado (disponible para descarga en este enlace) y en el campo de propietario se debe escribir “persona indeterminada”. Solicitar lacita en una de las 19 sedes de la Ventanilla Única de Servicios y finaliza tu trámite.

La fecha límite para registrar un vehículo que está con el traspaso abierto

De acuerdo con la Circular Externa No. 20261010000047 del 26 de enero de 2026, emitida por el Ministerio de Transporte, el traspaso a favor del propietario verdadero de un vehículo que está a nombre de una “persona indeterminada” solo estará disponible hasta el 6 de febrero del año 2027.

Así las cosas, quienes tengan esta particularidad con su vehículo deberán actuar rápido, ya que, si bien tienen plazo hasta el año que viene, en caso de que sean identificados por un agente de tránsito hasta la fecha, les podrían inmovilizar su vehículo.

La medida provoca inmovilizaciones. Foto: Getty Images

Aunque esta medida fue oficializada por el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá este 17 de septiembre de 2026, todavía no se reportan sancionados, aunque la fase sancionatoria está totalmente habilitada.

En cuanto al costo, el VUS detalló que este trámite tiene el mismo valor que tienen los traspasos naturales en la entidad.