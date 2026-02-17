¿Se puede hacer el traspaso de un carro de forma virtual? Truco poco conocido para que motociclistas y conductores ahorren tiempo

Si se encuentra fuera de Bogotá y necesita hacer un trámite de tránsito o transporte en la ciudad y no puede desplazarse de inmediato, hay una opción a través de los trámites parcialmente virtuales que se ofrecen a través de la Ventanilla Única de Servicios.

Ventanilla Única de Servicios de Movilidad Foto: Secretaría de Movilidad de Bogotá

Según el Distrito, se “puede empezar el trámite desde cualquier lugar en el que se encuentre, con solo un clic”.

En 2025, más de 240 mil personas utilizaron esta modalidad, pensada para “facilitar la vida a toda la ciudadanía”, beneficiando aún más a quienes no residen en Bogotá, pero necesitan adelantar trámites de forma segura, fácil y sin intermediarios.

¿Qué es un trámite parcialmente virtual?

Lo primero que hay que definir es a qué hace referencia un trámite parcialmente virtual; según la administración, es aquel que permite comenzar y adelantar varias etapas de manera digital, mediante una plataforma en línea.

Sin embargo, para finalizarlo, es indispensable acudir de forma presencial a las sedes, ya sea para firmar, entregar documentos físicos o validar la identidad.

Es decir, puede adelantar gran parte del proceso desde cualquier lugar, sin necesidad de desplazarse inicialmente a una sede. No significa que el trámite sea 100 % en línea, sino que combina lo mejor de lo digital con la atención presencial.

¿Qué acciones se pueden ir adelantando de forma virtual?

Cargar y validar los documentos y requisitos del trámite.

Recibir una preaprobación que confirma que todo está en orden vía correo electrónico.

Realizar el pago en línea a través de PSE.

Agendar tu cita en la sede que elijas.

Solicitar y descargar el certificado de libertad y tradición.

¿Qué pasos se deben hacer de manera presencial?

Si debe finalizar el trámite, es necesario acercarse a la Ventanilla Única de Servicios, donde se tuvo que haber agendado una cita de forma previa, para culminar con éxito el proceso:

Validar su identidad con biometría.

Entregar documentos físicos.

Recibir los documentos y placas.

¿Se puede adelantar la licencia de conducción de forma virtual?

Según la página de la Ventanilla Única de Servicios, a través de esta modalidad se pueden adelantar trámites de licencias de conducción, matrícula, traspasos y otras diligencias, en las que puede tener beneficios de reducción de tiempos de espera, preaprobación de los requisitos, prevenir desplazamientos innecesarios y realizar pagos sin filas y sin efectivo.

Se puede pedir preaprobación de los documentos para tramitar la licencia de conducción. Foto: Getty / Montaje Semana

Así puede adelantar el trámite parcialmente virtual del traspaso de un vehículo

Antes de realizar el trámite, asegúrate de conocer y cumplir con los requisitos para ese trámite. Digite en el buscador www.ventanillamovilidad.com.co Dé clic en el botón Agenda tu cita, ubicado en el banner principal. Ingrese al agendamiento con su usuario y contraseña. Si no está registrado, consulte cómo hacerlo en la página web. Seleccione Trámites - Inicia aquí. Elija la opción Vehículos. Seleccione el trámite Traspaso de propiedad, dando clic en Iniciar. Diligencie el formulario, registre el tipo de vehículo y la placa, dé clic en Siguiente. Seleccione Sí cuando el sistema le pregunte si desea realizar el trámite de forma virtual Adjunte en formato PDF los documentos requeridos.

Formulario de solicitud de trámite.

Documento traslaticio de dominio

Improntas.

Contrato de mandato si lo radica un tercero.

A su correo electrónico llegará el número de solicitud, para que haga seguimiento. Revise constantemente su cuenta de correo electrónico, porque llegará el mensaje indicando la preaprobación o rechazo del trámite. Sigue las instrucciones.

El trámite del traspaso se puede adelantar de forma virtual y se debe finalizar de forma presencial. Foto: 123rf

En caso de ser aprobado, pague el valor del trámite a través de PSE, evitando filas, o, si lo prefiere, puede pagar en el módulo de pago de la Ventanilla.

Tenga en cuenta que, si fue rechazado, se le indicarán los motivos para que pueda ajustarlos y volver a realizar el proceso.

Al elegir pago por PSE, se le generará automáticamente el valor a pagar. Complete el formulario y dé clic en pagar siguiendo el proceso de la plataforma PSE. Si el pago fue exitoso, aparecerá en su pantalla el comprobante de pago y al correo electrónico le llegará la indicación para que agende su cita. Agende su cita en www.ventanillamovilidad.com.co y asista a la Ventanilla más cercana, según la disponibilidad, para continuar el trámite y recibir el documento final.