Vehículos

Consumer Report entregó sello “Safety Verdict” a una de las marcas japonesas más emblemáticas

Consumer Reports se encarga de comprar todos los productos que evalúa, sin aceptar pagos de fabricantes.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

16 de febrero de 2026, 1:13 p. m.
La firma japonesa se destacó por la seguridad en sus vehículos.
La firma japonesa se destacó por la seguridad en sus vehículos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Consumer Reports (CR), organización independiente dedicada a probar productos de consumo para ofrecer evaluaciones imparciales, recomendaciones y calificaciones de seguridad, entregó a Mazda el reconocimiento como la marca con mejor desempeño en la reciente publicación “Safety Verdict”.

Qué pasa con los carros eléctricos cuando se enfrentan a encharcamientos: ¿sufren más que los autos a combustión?
El nuevo Mazda EZ-60 fue presentado en el Salón del Automóvil de Shanghái.
La firma japonesa Mazda recibió el reconocimiento de consumer Report. Foto: Tomada de X @Klp168

Esta evaluación responde a un análisis que establece un nuevo referente sobre la eficacia con la que los vehículos apoyan a los conductores a evitar accidentes y a proteger a los ocupantes en caso de que estos ocurran.

Consumer Reports se encarga de comprar todos los productos que evalúa, sin aceptar pagos de fabricantes, para garantizar la transparencia y ayudar a los consumidores a tomar decisiones de compra informadas sobre diversos bienes, incluyendo electrodomésticos y automóviles.

La puntuación “Safety Verdict” se otorga como resultado de una revisión rigurosa e integral sobre el desempeño en seguridad de los vehículos en condiciones reales, que incluye la resistencia estructural en choques, frenado, maniobrabilidad en situaciones de emergencia, facilidad de uso de los controles a bordo y la efectividad de tecnologías de prevención de colisiones.

Vehículos

Cambia pico y placa en Cali este martes, 17 de febrero; revise para evitar comparendos

Vehículos

Carros chinos tendrán cambio drástico a partir de 2027: echan para atrás lujo que enamoraba y ‘atrapaba’ clientes

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 17 de febrero

Vehículos

Subieron las tarifas de taxi en Bogotá: ¿qué pasa con los servicios prestados por plataformas que no utilizan taxímetro?

Vehículos

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este martes 17 de febrero?

Vehículos

¿Qué pasa con las motocicletas en el Túnel de Oriente? Tarifas vigentes para 2026, horarios y restricciones

Vehículos

China le responde a Uber, Waymo y Tesla y se monta en la pelea de los robotaxis: esta es la compañía que logró importante marca

Vehículos

Mazda llama a revisión 5.937 carros en México: estos son los modelos y la falla que presentaron

Vehículos

Los 20 carros más vendidos en noviembre de 2025 y en lo que va del año: sorpresa por Tesla y resultados del ‘Salón del Automóvil’

Vehículos

Los 20 carros más vendidos en octubre y en lo que va de 2025 en Colombia: tome nota si piensa actualizar su vehículo

Según indicó la fabricante japonesa, “los sólidos resultados de Mazda demuestran la convicción de la marca alrededor de la seguridad, la cual es resultado de una integración perfecta entre ingeniería avanzada, tecnología intuitiva y vehículos que responden de manera predecible y segura".

China le responde a Uber, Waymo y Tesla y se monta en la pelea de los robotaxis: esta es la compañía que logró importante marca

El nivel más alto de “Safety Verdict” exige un desempeño sobresaliente bajo criterios exigentes en cuanto a protección en choques de superposición moderada, frenado automático de emergencia a velocidad de autopista con detección de peatones como equipo estándar, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y un comportamiento dinámico predecible que inspire confianza tanto en condiciones cotidianas como en emergencias.

“Estos no son requisitos nuevos para Mazda; son principios que han guiado la estrategia de seguridad durante años como parte del compromiso de reducir fatalidades y lesiones graves”, indicó la marca tras conocer los resultados de los análisis.

“La seguridad es un pilar fundamental de la filosofía de Mazda, y nos honra el reconocimiento de Consumer Reports a nuestro compromiso inquebrantable de proteger a conductores, pasajeros y a todos los actores en la vía. Este reconocimiento refleja el trabajo de nuestros equipos globales de ingeniería para integrar tecnologías avanzadas de seguridad y un desempeño dinámico sobresaliente en cada modelo”, aseguró Jennifer Morrison, directora de Seguridad Vehicular de Mazda Estados Unidos.

¿Qué pasa con las motocicletas en el Túnel de Oriente? Tarifas vigentes para 2026, horarios y restricciones
Latin NCAP) ofrece a los consumidores información independiente y transparente sobre los niveles de seguridad de los distintos modelos disponibles en el mercado.
Las pruebas de seguridad hechas por Conusmer Report entregaron alta calificación a Mazda. Foto: Getty Images

El logro de Mazda en esta nueva evaluación también se alinea con las máximas calificaciones obtenidas en el tiempo en las pruebas de choque del IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).

Cada vehículo está diseñado para que la experiencia de conducción se sienta natural, ayudando a los conductores a evitar situaciones peligrosas antes de que la tecnología tenga que intervenir. Esta integración de dinámica vehicular, protección de los ocupantes y sistemas avanzados de asistencia al conductor representa la convicción de Mazda de que un vehículo más seguro también debe ser más placentero y brindar mayor confianza al conducir.

Más de Vehículos

Las autoridades de Tránsito en Cali inician controles. Recuerde que hoy empieza el Pico y Placa.

Cambia pico y placa en Cali este martes, 17 de febrero; revise para evitar comparendos

Las resultados de estas nuevas pruebas actualizadas aplican para modelos evaluados después de ciertas fechas.

Consumer Report entregó sello “Safety Verdict” a una de las marcas japonesas más emblemáticas

Los vehículos modernos incorporan levas en el timón.

Carros chinos tendrán cambio drástico a partir de 2027: echan para atrás lujo que enamoraba y ‘atrapaba’ clientes

En Medellín se tiene nueva rotación del pico y placa

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 17 de febrero

Taxistas podrían recibir jugoso incentivo si optan por cambiar su carro por uno eléctrico.

Subieron las tarifas de taxi en Bogotá: ¿qué pasa con los servicios prestados por plataformas que no utilizan taxímetro?

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad en la ciudad.

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este martes 17 de febrero?

Túnel de Oriente.

¿Qué pasa con las motocicletas en el Túnel de Oriente? Tarifas vigentes para 2026, horarios y restricciones

Carros autónomos que mejorarán el servicio de transporte en Washington en el 2026

China le responde a Uber, Waymo y Tesla y se monta en la pelea de los robotaxis: esta es la compañía que logró importante marca

Alcaldesa no levanto la medida de pico y placa para fin de año en Bogotá

Movilidad en Bogotá para este lunes, 16 de febrero: complicaciones en la Autopista Sur por choque entre taxi y motociclista

Muchos pilotos no sabe hasta qué punto se puede sumergir un vehículo.

Qué pasa con los carros eléctricos cuando se enfrentan a encharcamientos: ¿sufren más que los autos a combustión?

Noticias Destacadas