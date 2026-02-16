Consumer Report entregó sello “Safety Verdict” a una de las marcas japonesas más emblemáticas

Consumer Reports (CR), organización independiente dedicada a probar productos de consumo para ofrecer evaluaciones imparciales, recomendaciones y calificaciones de seguridad, entregó a Mazda el reconocimiento como la marca con mejor desempeño en la reciente publicación “Safety Verdict”.

La firma japonesa Mazda recibió el reconocimiento de consumer Report. Foto: Tomada de X @Klp168

Esta evaluación responde a un análisis que establece un nuevo referente sobre la eficacia con la que los vehículos apoyan a los conductores a evitar accidentes y a proteger a los ocupantes en caso de que estos ocurran.

Consumer Reports se encarga de comprar todos los productos que evalúa, sin aceptar pagos de fabricantes, para garantizar la transparencia y ayudar a los consumidores a tomar decisiones de compra informadas sobre diversos bienes, incluyendo electrodomésticos y automóviles.

La puntuación “Safety Verdict” se otorga como resultado de una revisión rigurosa e integral sobre el desempeño en seguridad de los vehículos en condiciones reales, que incluye la resistencia estructural en choques, frenado, maniobrabilidad en situaciones de emergencia, facilidad de uso de los controles a bordo y la efectividad de tecnologías de prevención de colisiones.

Según indicó la fabricante japonesa, “los sólidos resultados de Mazda demuestran la convicción de la marca alrededor de la seguridad, la cual es resultado de una integración perfecta entre ingeniería avanzada, tecnología intuitiva y vehículos que responden de manera predecible y segura".

El nivel más alto de “Safety Verdict” exige un desempeño sobresaliente bajo criterios exigentes en cuanto a protección en choques de superposición moderada, frenado automático de emergencia a velocidad de autopista con detección de peatones como equipo estándar, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y un comportamiento dinámico predecible que inspire confianza tanto en condiciones cotidianas como en emergencias.

“Estos no son requisitos nuevos para Mazda; son principios que han guiado la estrategia de seguridad durante años como parte del compromiso de reducir fatalidades y lesiones graves”, indicó la marca tras conocer los resultados de los análisis.

“La seguridad es un pilar fundamental de la filosofía de Mazda, y nos honra el reconocimiento de Consumer Reports a nuestro compromiso inquebrantable de proteger a conductores, pasajeros y a todos los actores en la vía. Este reconocimiento refleja el trabajo de nuestros equipos globales de ingeniería para integrar tecnologías avanzadas de seguridad y un desempeño dinámico sobresaliente en cada modelo”, aseguró Jennifer Morrison, directora de Seguridad Vehicular de Mazda Estados Unidos.

Las pruebas de seguridad hechas por Conusmer Report entregaron alta calificación a Mazda. Foto: Getty Images

El logro de Mazda en esta nueva evaluación también se alinea con las máximas calificaciones obtenidas en el tiempo en las pruebas de choque del IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).

Cada vehículo está diseñado para que la experiencia de conducción se sienta natural, ayudando a los conductores a evitar situaciones peligrosas antes de que la tecnología tenga que intervenir. Esta integración de dinámica vehicular, protección de los ocupantes y sistemas avanzados de asistencia al conductor representa la convicción de Mazda de que un vehículo más seguro también debe ser más placentero y brindar mayor confianza al conducir.