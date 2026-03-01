Vehículos

Los 20 carros más vendidos en febrero y en lo que va de 2026: Tesla sorprendió y ya superó a varias marcas de lujo

La firma norteamericana de carros eléctricos ya comenzó con su cronograma de entregas y los registros muestran gran acogida.

Camilo Eduardo Castro Cetina

1 de marzo de 2026, 8:37 a. m.
Tesla ya aparece en el TOP 20 de las marcas más vendidas. Las unidades registradas en febrero le permitieron aparecer, por primera vez en los 20 primeros lugares.
En febrero de 2026, el sector automotor alcanzó 25.548 unidades registradas, lo que representa un crecimiento del 49,4% frente al mismo mes de 2025, alcanzando el mejor febrero desde 2011 y superando el umbral de las 25 mil unidades.

El segundo mes de 2026 mostró registró el cierre de negocios celebrados durante el pasado Salón del Automóvil. Foto: 123RF

Según datos revelados por el RUNT y consolidados por la Andi y Fenalco, este resultado estuvo influenciado por el cierre de negocios iniciados durante el pasado Salón del Automóvil, que continuó dinamizando las matrículas al inicio del año.

En febrero, el registro de vehículos eléctricos creció un 129 % frente a febrero del 2025, alcanzando las 2.508 unidades.

Por su parte, el registro de vehículos híbridos se incrementó en un 72,1% frente a febrero del 2025, alcanzando las 6.694 unidades.

Durante el segundo mes del año, los segmentos con mayor crecimiento fueron los comerciales de carga, con un incremento del 199 %, seguidos por las camionetas y las vans, que registraron aumentos del 154,7 % y 84,8 %, respectivamente, frente a febrero del año anterior.

En cuanto a las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos, Madrid encabezó la lista con un aumento del 151 %, seguida por Belén de los Andaquíes y Villavicencio con crecimientos del 111 % y 108 %.

También, se destacaron Bogotá, D. C. y Tunja con variaciones del 91,7 % y 90,4 %, respectivamente.

Las 20 marcas de carros más vendidas en febrero de 2026

KIA fue la marca más vendida en febrero y se consolida como la de mayor registros en el año. Foto: Getty Images

Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de febrero fueron: Kia, Renault, Chevrolet, Toyota y Mazda con participaciones de mercado en el orden de 14,6 %, 9,6 %, 9,0 %, 8,8 % y 7,6 % representando el 49,6 % del total de vehículos matriculados en el segundo mes del año 2026.

  1. KIA: 3.726 unidades
  2. RENAULT: 2.452.
  3. CHEVROLET: 2.298.
  4. TOYOTA: 2.247.
  5. MAZDA: 1.949.
  6. NISSAN: 1.281.
  7. BYD: 1.138.
  8. HYUNDAI: 1.006.
  9. SUZUKI: 993.
  10. VOLKSWAGEN: 919.
  11. FOTON: 917.
  12. FORD: 733.
  13. JMC: 490.
  14. JAC: 469.
  15. CHERY: 354.
  16. DONGFENG: 345.
  17. BMW: 303.
  18. TESLA: 296.
  19. CITROEN: 269.
  20. MERCEDES BENZ: 218.

Las 20 marcas de carros más vendidas en lo que va de 2026

Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y febrero fueron: Kia, Renault, Toyota, Chevrolet y Mazda con participaciones de mercado en el orden de 14,7 %, 11,1 %, 8,4 %, 8,2 % y 7,8 % representando el 50,2 % del total matriculado en lo que va corrido del año 2026.

  1. KIA: 6.692 unidades.
  2. RENAULT: 5.047.
  3. TOYOTA: 3.831.
  4. CHEVROLET: 3.729.
  5. MAZDA: 3.572.
  6. NISSAN: 2.175.
  7. SUZUKI: 2.166.
  8. BYD: 1.950.
  9. HYUNDAI: 1.776.
  10. VOLKSWAGEN: 1.702.
  11. FOTON: 1.482.
  12. FORD: 1.245.
  13. JMC: 834.
  14. JAC: 721.
  15. CHERY: 642.
  16. DONGFENG: 612.
  17. CITROEN: 483.
  18. MERCEDES BENZ: 436.
  19. PEUGEOT: 414.
  20. BMW: 408.

Los carros más vendidos en febrero de 2026

En el mes de febrero las participaciones por línea fueron: Kia Picanto con el 4,8 %, Toyota Corolla Cross con el 3,9 %, Foton Bj con el 3,6 %, Kia K3 con el 3,3 % y Renault Duster con el 2,9 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 18,5 % del total matriculado en el segundo mes del año 2026.

  1. KIA PICANTO: 1.214 unidades.
  2. TOYOTA COROLLA CROSS: 989.
  3. FOTON BJ: 917.
  4. KIA K3: 854.
  5. RENAULT DUSTER: 741.
  6. BYD YUAN UP: 614.
  7. MAZDA CX-30: 602.
  8. HYUNDAI KONA: 532.
  9. KIA SPORTAGE: 496.
  10. JMC JX: 473.
  11. MAZDA 2: 465.
  12. CHEVROLET ONIX: 454.
  13. JAC HFC: 450.
  14. MAZDA CX-5: 428.
  15. NISSAN KICKS: 392.
  16. CHEVROLET NHR: 370.
  17. TOYOTA HILUX: 365.
  18. FORD TERRITORY: 358.
  19. SUZUKI SWIFT: 353.
  20. NISSAN FRONTIER: 348.

Los carros más vendidos en lo que va de 2026

Entre enero y febrero las participaciones por línea fueron: Kia Picanto con el 4,6 %, Kia K3 con el 3,3 %, Renault Duster con el 3,3 %, Foton Bj con el 3,3 % y Toyota Corolla Cross con el 3,1 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 17,6% del total matriculado en lo que va corrido del año 2026.

  1. KIA PICANTO: 2.103 unidades.
  2. KIA K3: 1.523.
  3. RENAULT DUSTER: 1.502.
  4. FOTON BJ: 1.482.
  5. TOYOTA COROLLA CROSS: 1.414.
  6. MAZDA CX-30: 1.186.
  7. BYD YUAN UP: 1.003.
  8. HYUNDAI KONA: 928.
  9. MAZDA 2: 881.
  10. SUZUKI SWIFT: 881.
  11. CHEVROLET ONIX: 846.
  12. KIA SPORTAGE: 820.
  13. JMC JX: 797.
  14. MAZDA CX-5: 786.
  15. RENAULT LOGAN: 774.
  16. TOYOTA LAND CRUISER: 764.
  17. NISSAN KICKS: 694.
  18. JAC HFC: 684.
  19. RENAULT KARDIAN: 646.
  20. RENAULT KWID: 637.

