¿Por qué los moteros le están echando pan duro a la gasolina de sus vehículos? Hallazgo ha llamado la atención del gremio

A medida que aparecen nuevas alternativas de movilidad, algunos estudiosos del tema siguen buscando alternativas a los combustibles fósiles y que permitan mitigar el impacto climático.

El mercado de las motocicletas sigue siendo uno de los más agitados en el mundo. Foto: 123rf (Imagen de referencia)

Así mismo, estas nuevas tecnologías también persiguen ofrecer motores más eficientes que además de dar una mano al medio ambiente contribuya a la economía de los hogares.

En este sentido, la motocicleta se ha convertido en una alternativa de trabajo y fuente de ingreso de millones de familias en el mundo, fenómeno impulsado por lo económico que resultan ser estos vehículos y por lo barato que es su mantenimiento.

Bajo este contexto, en Italia descubrieron una forma muy particular de hacer que los motores de motocicletas contaminen mucho menos y es utilizando pan duro.

Eso es precisamente lo que han logrado investigadores de la Universidad de Pisa, en un estudio publicado en la revista científica Journal of Environmental Chemical Engineering. El equipo consiguió transformar residuos de pan en levulinato de etilo, un compuesto de origen biológico que puede utilizarse como aditivo en combustibles tradicionales.

Pero lo interesante no es solo que provenga de pan reciclado. La verdadera clave está en que funciona con la infraestructura actual. Según explican desde el portal motorpasiónmoto.com, medio que retomó la información, el pan es uno de los residuos alimentarios más abundantes del mundo: es económico, está disponible en grandes volúmenes y no compite con cultivos destinados a la alimentación humana, como ocurre con otros biocombustibles.

Los expertos diseñaron un aditivo utilizando pan viejo para mejorar las emisiones. Foto: Getty Images

Según el estudio, los investigadores desarrollaron un proceso relativamente sencillo. Utilizaron ácido sulfúrico diluido como catalizador y trabajaron con altas concentraciones de biomasa. Ajustando variables como temperatura, tiempos de reacción y proporciones, lograron un rendimiento del 57% en la producción de levulinato de etilo. En términos industriales, es una cifra bastante prometedora para un residuo que normalmente no tiene mayor valor.

Hasta ahora, el levulinato de etilo ya era conocido como aditivo oxigenado en combustibles diésel. Sin embargo, el avance más llamativo de este estudio es que lo probaron también en motores de gasolina. Y no en pequeñas cantidades: lo mezclaron con gasolina comercial en proporciones de hasta un 40% en volumen.

El resultado de este análisis permitió identificar que el desempeño del motor no se vio afectado de forma significativa. Tampoco fue necesario modificar los motores de combustión interna actuales, ni afectar los inyectores, reprogramar centralitas o sustituir componentes del sistema de alimentación.

¿Por qué este hallazgo es tan relevante?

Muchas alternativas energéticas exigen rediseños costosos o infraestructuras completamente nuevas. En cambio, si un aditivo puede integrarse hasta en un 40% en la gasolina convencional sin comprometer el rendimiento, se convierte en una opción realista para una transición gradual.

El levulinato de etilo actúa como un aditivo oxigenado. En términos simples, mejora la eficiencia de la combustión. Al aportar oxígeno adicional a la mezcla, favorece una quema más completa del combustible, lo que puede traducirse en una reducción de ciertas emisiones contaminantes. Además, al reemplazar parte de la fracción fósil de la gasolina, disminuye la dependencia directa del petróleo.

El aditivo con pan duro favorece las emisiones y el cuidado del motor. Foto: Getty Images

Visto en perspectiva, la propuesta tiene bastante sentido. Aprovecha uno de los residuos alimentarios más comunes del planeta y lo convierte en un componente útil para combustibles existentes; además, no compite con cultivos destinados a la alimentación, no exige transformar radicalmente la industria automotriz y puede integrarse en los motores actuales sin mayores complicaciones.

En otras palabras, ese pan duro que suele parecer inútil podría tener un futuro mucho más interesante: ayudar a que los motores de hoy sean un poco más limpios, sin cambiarlo todo de un día para otro.