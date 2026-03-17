Los objetos que más causan muertes a los motociclistas en Colombia: fallecidos y lesionados aumentaron

En promedio, cerca de 15 motociclistas mueren cada día en Colombia, según recientes cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

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El exceso de velocidad y las maniobras peligrosas, principales causas de accidentes en motociclistas. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Solo en enero se registraron 456 fallecidos, lo que representa un aumento del 25 % frente a 2025, con los choques contra objetos fijos como postes, árboles y barandas, convirtiéndose en las principales causas de muerte en las vías.

El incremento, que deja 91 víctimas más que en el mismo mes del año anterior, enciende las alertas no solo en materia de movilidad, sino también en el sistema de salud.

“El aumento de muertes de motociclistas debe analizarse como un problema de salud pública y no solo de tránsito, porque sus consecuencias van mucho más allá del aspecto vial. No es solo un choque: es una causa importante de trauma, discapacidad y muerte evitable”, explicó Yisel Carolina Estrada, directora del Programa de Fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán.

Jóvenes, velocidad y conductas de riesgo

Entre los principales factores asociados a este aumento están el exceso de velocidad y las maniobras peligrosas, especialmente en jóvenes.

“A esto se suman conductas agresivas en la vía, el crecimiento acelerado del uso de motocicletas y la falta de entrenamiento formal para gestionar riesgos, interpretar señales o conducir en condiciones adversas”, agregó Estrada.

Además, persisten problemas como el uso inadecuado del casco y la falta de infraestructura vial segura para motociclistas, en especial en zonas con obras o vías en mal estado.

Choques contra objetos fijos, una señal de alerta

Las cifras evidencian un patrón preocupante. Durante enero, 99 motociclistas murieron tras chocar contra objetos fijos, lo que convierte este tipo de siniestro en uno de los más frecuentes.

También se registraron 79 muertes en colisiones con transporte de carga, 72 con otras motocicletas y 70 con vehículos particulares.

“Cuando las estadísticas muestran que los siniestros son contra objetos fijos, hay un mensaje claro. Esto suele estar relacionado con el exceso de velocidad: el conductor pierde el control y se sale de su trayectoria”, explicó la experta.

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La imprudencia de algunos motociclistas también afecta la seguridad vial. Foto: José Luis Guzmán. El País

Días y regiones más críticas

Los días con mayor número de muertes fueron los jueves (99 casos), seguidos de los sábados (91) y domingos (82), lo que evidencia una alta siniestralidad tanto en jornadas laborales como durante los fines de semana.

Por regiones, Antioquia lidera la lista con 54 muertes; después está el Valle del Cauca, que lidera con 45 muertes, seguido de Córdoba (32), Santander (31), Cesar (29) y Meta (27).

En Bogotá se registraron 22 casos, mientras que departamentos como Cauca (21), Bolívar (21), Magdalena (19) y Arauca (7) también reportaron cifras relevantes.

Además de las muertes, se contabilizaron al menos 562 motociclistas lesionados en el país durante el mismo periodo.

Medidas para frenar la tendencia

Frente a este panorama, los expertos insisten en la necesidad de fortalecer medidas de prevención y control.

Entre ellas, se destaca el uso obligatorio de frenos ABS en motocicletas nuevas, una normativa que ya aplica en Colombia y que podría reducir hasta en un 33% las lesiones graves. Asimismo, el encendido automático de luces mejora la visibilidad de forma permanente.

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La falta de cuidado y la irresponsabilidad de algunos motociclistas es una de las causas de la alta siniestralidad. Foto: Foto: Capturas de pantalla

También se plantea la implementación de licencias por puntos y procesos de educación progresiva, como ocurre en países como España.

“Este tipo de medidas obliga al conductor a cumplir las normas si quiere conservar su licencia. Ha demostrado ser más efectivo que las sanciones económicas”, concluyó Estrada.

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