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Las motos que tienen que pagar impuesto de semaforización: supera los $ 100.000 y evadirlo genera sanciones

Debe revisar las condiciones estipuladas por la ciudad o municipio donde se encuentra matriculada la moto; tenga en cuenta el cilindraje.

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Redacción Vehículos
17 de marzo de 2026, 2:16 p. m.
Los moteros deben cerciorarse si deben o no pagar este impuesto.
Los moteros deben cerciorarse si deben o no pagar este impuesto. Foto: Getty Images/iStockphoto

Con el cambio de año, los propietarios de vehículos deben contemplar el pago de impuestos, diligencia que tiene fechas estipuladas y que puede variar según la ciudad o municipio donde se encuentre matriculado el automotor.

Impuesto vehicular
En algunos casos, el impuesto por semaforización viene incluido en el impuesto vehicular. Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual forma, también es cierto que los cobros y tarifas no son los mismos en todo el país, pues en algunas entidades territoriales se incluyen tarifas adicionales por impuesto de semaforización, la cual puede variar, según el vehículo, el cilindraje o si está orientado a inmuebles.

En este orden de ideas, los propietarios, tanto de motos, como carros, camionetas, camperos, camiones y demás vehículos, deben hacerse cargo de este pago, el cual, en algunos casos, estará incluido dentro de la liquidación que se haga para pagar dicho impuesto.

Se debe tener claridad que está a discreción de los gobiernos municipales el cobro de este tipo de impuesto, por lo que en algunas zonas del país no es necesario pagarlo.

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¿Cuánto vale el impuesto de semaforización en Bogotá?

Según la propia Secretaría de Hacienda de Bogotá, todos los vehículos matriculados en Bogotá deben pagar los derechos de semaforización, equivalentes a dos salarios mínimos diarios legales vigentes. Para el 2026 el valor es de $117.000

Este impuesto debe pagarse a la autoridad de tránsito de la ciudad donde se encuentra matriculado el vehículo y, por ejemplo, para el caso de la capital de la República no aplica ningún tipo de descuento, caso contrario a lo que sucede con el impuesto vehicular.

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Para conocer el valor de este cobro, es necesario revisar la liquidación que se hace en el momento de intentar pagar el impuesto vehicular, pues la tarifa global ya incluye este rubro, razón por la que muchas veces las personas se encuentran al día, pero desconocen cuándo pagaron este valor.

¿Qué motos se salvan de paga del impuesto de semaforización en Bogotá?

Las motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos solamente pagan derechos de semaforización equivalentes a dos salarios mínimos diarios legales vigentes.

Las motos que superen este cilindraje deberán pagar el impuesto vehicular correspondiente, en el cual, al momento de hacer la debida liquidación, seguramente se incluirá la tarifa de semaforización.

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Bogotá
En Bogotá, el impuesto de semaforización equivale a 117.000 pesos para 2026. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

¿Cómo se paga el impuesto de semaforización en Bogotá?

Es muy fácil, en 4 pasos pagas en línea o descargas tu factura:

  1. Ingrese a www.haciendabogota.gov.co y elija el botón PAGOS BOGOTÁ, ubicado en la parte superior. 
  2. Haga clic en 'Vehículos 2026 paga en línea’. 
  3. Digite tipo y número de documento de identidad, número de placa del vehículo, acepte términos y dé clic en 'Buscar’ 
  4. Pague a través de botón PSE o descargue su factura e imprímala en láser para mejor lectura del código de barras. 