Conductores y moteros le están haciendo ‘conejo’ al SOAT y la revisión tecno-mecánica: RUNT advierte alta evasión

El RUNT entregó cifras del porcentaje de vehículos que no están cumpliendo con el requisito de SOAT y tecno-mecánica.

Camilo Eduardo Castro Cetina

27 de febrero de 2026, 1:22 p. m.
Con corte a 2025, el RUNT reportó 13.528.164 registros de motocicletas.
Con corte a 2025, el RUNT reportó 13.528.164 registros de motocicletas. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Según el informe del Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, el parque automotor colombiano cerró el año 2025 con un total de 21.345.925 vehículos activos en el sistema RUNT.

Desde la pandemia, la venta de carros y motos es uno de los sectores que más se ha visto afectado.
En la actualidad, un poco más de 13 millones están registradas en el RUNT. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Las motocicletas mantuvieron su tendencia al alza, consolidando su liderazgo con una participación del 63 % (13.528.164 registros), seguidas por los vehículos con 7.585.011 unidades y el segmento de maquinaria, remolques y semirremolques con 232.869 unidades.

Uno de los hitos más relevantes del 2025 fue el avance en la transición energética del país. Según los registros de la plataforma, el comportamiento de las matrículas iniciales por tipo de combustible mostró incrementos significativos:

  • Vehículos eléctricos: Alcanzaron 21.301 matrículas iniciales, lo que representó un crecimiento del 88 % frente a las 11.322 unidades reportadas en 2024.
  • Híbridos (HEV): Se registraron 66.994 matrículas, evidenciando un aumento del 57 % respecto al 2024.
  • Gasolina: Continuó liderando el volumen total con 1.250.321 nuevas matrículas.

Del total del parque automotor, 9.896.601 finalizaron el año con el SOAT vencido, lo que representó una evasión del 47 %.

En este escenario, la motocicleta fue la clase con mayor nivel de incumplimiento. De igual manera, la Revisión Técnico Mecánica (RTM) mostró un panorama del 56 % de evasión, lo que representó 10.036.753 vehículos sin su certificado técnico al día.

¿Cuántas motos se vendieron en enero de 2026?

Luego de registrar más de un millón cien mil unidades vendidas en 2025, el mercado de las motocicletas comenzó el 2026 con cifras que confirman el buen momento por el que atraviesa el sector en Colombia.

Según las cifras del Runt, consolidadas por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, durante el primer mes del año se vendieron 95.617 motocicletas nuevas en Colombia.

Los datos indican que el mercado de las motocicletas tuvo un incremento del 30,21 % en comparación con el mes de enero del año 2025.

Al comparar las cifras entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el registro de motocicletas durante el primer mes del año tuvo una caída del 14,86 %.

Bogotá
En enero de 2026 se vendieron 96.000 motocicletas en Colombia. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

De igual forma, municipios como Sabaneta, Funza y El Cerrito fueron los territorios donde más se incrementaron los registros de estos vehículos, ratificando que la motocicleta cumple un rol clave en la movilidad local y actividades productivas.

Así mismo, durante enero de 2026, la tendencia de compra de motocicletas nuevas se orientó en el segmento de cilindrada entre 101 CC y 125 CC, con un 48,81 %, seguida por el segmento entre los 151 CC y 200 CC (26,18 %).

