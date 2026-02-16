China le responde a Uber, Waymo y Tesla y se monta en la pelea de los robotaxis: esta es la compañía que logró importante marca

La competencia por el desarrollo de soluciones de movilidad que incluyen vehículos autónomos sigue adelante y son diferentes las compañías que intentan destacarse en el segmento.
Waymo, Tesla y Uber son algunas de las multinacionales que han venido anunciando que en 2026 seguirán impulsando sus sistemas de robotaxis y que expandirán sus servicios a otras ciudades del mundo como Tokio, París o Amsterdam.
Ahora, el turno es para CaoCao, compañía china que recientemente anunció que su flota de robotaxi en el distrito Binjiang de Hangzhou había alcanzado los 100 vehículos, con operaciones respaldadas por el Green Intelligent Mobility Hub de la compañía.
Se trata de la principal plataforma comercial de Geely Holding Group para operaciones de robotaxi, la cual ha establecido una hoja de ruta clara de tres fases, donde cada etapa corresponde a un nivel diferente de madurez tecnológica y objetivos operativos.
La fase inicial se centra en la validación de la tecnología y las operaciones piloto a pequeña escala. La fase actual tiene como objetivo completar la transición de los servicios basados en la seguridad del conductor a las operaciones totalmente sin conductor, mientras se prueban flotas mixtas de vehículos conducidos por humanos y autónomos.
Ya, en la fase final, CaoCao planea implementar robotaxis totalmente diseñados para este fin y buscar operaciones comerciales a gran escala a nivel mundial, la misma sintonía en la que están Uber, Tesla y Waymo.
El despliegue de una flota de robotaxis de 100 vehículos en Hangzhou marca un hito inicial importante en la fase robotaxi 2.0 de CaoCao. A medida que la flota crece, la compañía seguirá validando la fiabilidad del servicio, perfeccionando los procesos operativos y mejorando la experiencia del pasajero.
CaoCao también ha puesto en funcionamiento en la ciudad el primer Centro de Movilidad Inteligente Ecológica del mundo. Equipado con intercambio automatizado de baterías, autolimpieza, limpieza a bordo, despacho inteligente y facturación automatizada, el centro está diseñado no solo para apoyar las operaciones diarias de la flota, sino también para fortalecer las capacidades de CaoCao en operaciones automatizadas de robotaxi a gran escala.
Próximamente, CaoCao ampliará gradualmente el horario de servicio diario de sus robotaxis y ampliará su cobertura. La compañía implementará su plataforma de seguridad remota CaoCao Intelligent Mobility RAS e implementará por completo un sistema inteligente de gestión de activos, integrando aún más sus fortalezas operativas con tecnologías de cabina inteligente y conducción autónoma.
Estos esfuerzos tienen como objetivo construir un sistema de circuito cerrado para operaciones de robotaxi totalmente sin conductor y sentar las bases para una implementación a gran escala.
Al tiempo que amplía su presencia nacional, la compañía también intensifica la colaboración internacional. La compañía ha firmado un Memorando de Entendimiento con la Oficina de Inversiones de Abu Dhabi (ADIO) y establecerá una oficina local en Abu Dhabi este año, donde trabajará con socios locales para probar tecnologías de conducción autónoma y movilidad ecológica.
Además, la firma colabora con Geely y otros socios para desarrollar un modelo de robotaxi totalmente diseñado específicamente, preequipado con hardware y software de conducción autónoma.
El vehículo debutará este año y la compañía aspira a desplegar 100.000 unidades para 2030. Los Centros de Movilidad Inteligente Ecológica se implementarán en paralelo con la expansión del negocio de robotaxi, proporcionando un soporte automatizado integral para todos los aspectos de las operaciones de robotaxi y, junto con sus socios, contribuyendo a la creación de un ecosistema de movilidad integrado “cielo-tierra-espacio”.
Con su modelo integrado, que combina un vehículo inteligente diseñado específicamente, tecnología de conducción inteligente y operación inteligente, CaoCao está expandiendo constantemente su presencia en robotaxi y ayudando a impulsar el transporte urbano hacia un futuro más ecológico, inteligente y eficiente.