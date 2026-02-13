Los 20 carros híbridos más vendidos en Colombia durante enero de 2026; japoneses sacan ventaja al resto de marcas

En enero del 2026, la venta de vehículos híbridos creció en un 73 % con 5.437 unidades vendidas respecto al mismo mes del 2025. De igual forma, este número representa el 27 % sobre el total de vehículos vendidos en enero.
Para los híbridos, los segmentos con mayores ventas fueron los SUV, automóviles y pick-ups.
Las matrículas de vehículos híbridos en áreas metropolitanas en enero de 2026 fueron lideradas por Bogotá, con 2.482 registros y un crecimiento del 100,8%; seguida por Medellín (Valle de Aburrá), con 907 unidades; y Cali, con 505 unidades.
Asimismo, se destacan incrementos relevantes en ciudades como Armenia (733 %), Belén de los Andaquíes (337 %), Villavicencio (260 %), Rionegro (238 %) y Barranquilla (192 %), lo que evidencia un fortalecimiento del segmento híbrido en distintos territorios del país.
A nivel departamental, Bogotá y Antioquia continúan liderando las matrículas de vehículos híbridos, con crecimientos de 100,8 % y 60,5 %, respectivamente.
Sin embargo, se observan variaciones particularmente altas en otros departamentos como Magdalena (1.900 %), Quindío (733,3 %), Caquetá (322,2 %), Atlántico (183,1 %), Sucre (164,7 %) y Córdoba (150,0 %), lo que evidencia una expansión acelerada del segmento en distintas regiones
Las marcas de carros híbridas más vendidas en Colombia en enero de 2026
Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes enero fueron: Suzuki, Toyota, Mazda, Renault y Kia con participaciones de mercado en el orden de 17,7 %, 12,0 %, 10,8 %, 10,8 % y 10,5 % representando el 61,7% del total de vehículos híbridos matriculados en el primer mes del año.
- SUZUKI: 965 unidades.
- TOYOTA: 650.
- MAZDA: 587.
- RENAULT: 586.
- KIA: 569.
- HYUNDAI: 430.
- FORD: 251.
- NISSAN: 169.
- PEUGEOT: 158.
- MERCEDES BENZ: 142.
- JEEP: 129.
- DEEPAL: 117.
- CUPRA: 113.
- SUBARU: 80.
- BYD: 71.
- CHERY: 65.
- GREAT WALL: 52.
- CHANGAN: 46.
- BMW: 45.
- FOTON: 38.
Lo carros híbridos más vendidos en Colombia en enero de 2026
En el mes de enero las participaciones por línea fueron: Suzuki Swift con el 9,7 %, Mazda Cx-30 con el 8,8 %, Toyota Corolla Cross con el 7,8 %, Kia Stonic con el 5,0 % y Renault Arkana con el 4,9 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas de vehículos híbridos en el país; estas cinco líneas representaron el 36,3% del total de vehículos híbridos matriculados en el primer mes del año.
- SUZUKI SWIFT: 528 unidades.
- MAZDA: CX-30.
- TOYOTA COROLLA CROSS: 425.
- KIA STONIC: 273.
- RENAULT ARKANA: 269.
- HYUNDAI KONA: 264.
- FORD TERRITORY: 238.
- RENAULT DUSTER: 209.
- SUZUKI FRONX: 201.
- KIA SPORTAGE: 194.
- NISSAN X-TRAIL: 169.
- PEUGEOT 2008: 158.
- TOYOTA YARIS CROSS: 145.
- SUZUKI DZIRE: 136.
- JEEP AVENGER: 128.
- HYUNDAI TUCSON: 122.
- RENAULT KOLEOS: 108.
- KIA NIRO: 100.
- CHANGAN DEEPAL S05: 98.
- MAZDA 3: 71.