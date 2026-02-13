Los 20 carros híbridos más vendidos en Colombia durante enero de 2026; japoneses sacan ventaja al resto de marcas

En enero del 2026, la venta de vehículos híbridos creció en un 73 % con 5.437 unidades vendidas respecto al mismo mes del 2025. De igual forma, este número representa el 27 % sobre el total de vehículos vendidos en enero.

Los 20 carros eléctricos más vendidos en Colombia durante enero de 2026: chinos siguen a la cabeza

Los carros híbridos han venido teniendo un crecimiento sostenidos en los últimos años. Foto: Archivo particular

Para los híbridos, los segmentos con mayores ventas fueron los SUV, automóviles y pick-ups.

Las matrículas de vehículos híbridos en áreas metropolitanas en enero de 2026 fueron lideradas por Bogotá, con 2.482 registros y un crecimiento del 100,8%; seguida por Medellín (Valle de Aburrá), con 907 unidades; y Cali, con 505 unidades.

Asimismo, se destacan incrementos relevantes en ciudades como Armenia (733 %), Belén de los Andaquíes (337 %), Villavicencio (260 %), Rionegro (238 %) y Barranquilla (192 %), lo que evidencia un fortalecimiento del segmento híbrido en distintos territorios del país.

A nivel departamental, Bogotá y Antioquia continúan liderando las matrículas de vehículos híbridos, con crecimientos de 100,8 % y 60,5 %, respectivamente.

Sin embargo, se observan variaciones particularmente altas en otros departamentos como Magdalena (1.900 %), Quindío (733,3 %), Caquetá (322,2 %), Atlántico (183,1 %), Sucre (164,7 %) y Córdoba (150,0 %), lo que evidencia una expansión acelerada del segmento en distintas regiones

El Suzuki Swift es el carro híbrido más vendido en enero, en Colombia. Foto: Suministradas a Semana

Las marcas de carros híbridas más vendidas en Colombia en enero de 2026

Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes enero fueron: Suzuki, Toyota, Mazda, Renault y Kia con participaciones de mercado en el orden de 17,7 %, 12,0 %, 10,8 %, 10,8 % y 10,5 % representando el 61,7% del total de vehículos híbridos matriculados en el primer mes del año.

SUZUKI: 965 unidades. TOYOTA: 650. MAZDA: 587. RENAULT: 586. KIA: 569. HYUNDAI: 430. FORD: 251. NISSAN: 169. PEUGEOT: 158. MERCEDES BENZ: 142. JEEP: 129. DEEPAL: 117. CUPRA: 113. SUBARU: 80. BYD: 71. CHERY: 65. GREAT WALL: 52. CHANGAN: 46. BMW: 45. FOTON: 38.

Lo carros híbridos más vendidos en Colombia en enero de 2026

En el mes de enero las participaciones por línea fueron: Suzuki Swift con el 9,7 %, Mazda Cx-30 con el 8,8 %, Toyota Corolla Cross con el 7,8 %, Kia Stonic con el 5,0 % y Renault Arkana con el 4,9 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas de vehículos híbridos en el país; estas cinco líneas representaron el 36,3% del total de vehículos híbridos matriculados en el primer mes del año.

Los carros híbridos siguen siendo una alternativa para quienes quieren aproximarse a la electrificación. Foto: Getty Images