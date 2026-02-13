Vehículos

Los 20 carros híbridos más vendidos en Colombia durante enero de 2026; japoneses sacan ventaja al resto de marcas

Los datos muestran cómo Bogotá mantiene una ventaja importante sobre el resto de ciudades a la hora de matrículas de carros híbridos.

13 de febrero de 2026, 12:12 p. m.
Los carros híbridos mantienen su crecimiento; se consideran una alternativa para quienes transitan hacia la electrificación.
En enero del 2026, la venta de vehículos híbridos creció en un 73 % con 5.437 unidades vendidas respecto al mismo mes del 2025. De igual forma, este número representa el 27 % sobre el total de vehículos vendidos en enero.

Los 20 carros eléctricos más vendidos en Colombia durante enero de 2026: chinos siguen a la cabeza
Con ventas que rozan las 250.000 unidades, el sector acelera hacia una movilidad más limpia y competitiva.
Los carros híbridos han venido teniendo un crecimiento sostenidos en los últimos años. Foto: Archivo particular

Para los híbridos, los segmentos con mayores ventas fueron los SUV, automóviles y pick-ups.

Las matrículas de vehículos híbridos en áreas metropolitanas en enero de 2026 fueron lideradas por Bogotá, con 2.482 registros y un crecimiento del 100,8%; seguida por Medellín (Valle de Aburrá), con 907 unidades; y Cali, con 505 unidades.

Asimismo, se destacan incrementos relevantes en ciudades como Armenia (733 %), Belén de los Andaquíes (337 %), Villavicencio (260 %), Rionegro (238 %) y Barranquilla (192 %), lo que evidencia un fortalecimiento del segmento híbrido en distintos territorios del país.

A nivel departamental, Bogotá y Antioquia continúan liderando las matrículas de vehículos híbridos, con crecimientos de 100,8 % y 60,5 %, respectivamente.

Sin embargo, se observan variaciones particularmente altas en otros departamentos como Magdalena (1.900 %), Quindío (733,3 %), Caquetá (322,2 %), Atlántico (183,1 %), Sucre (164,7 %) y Córdoba (150,0 %), lo que evidencia una expansión acelerada del segmento en distintas regiones

Repuestos para carros y motos podrían salir más caros por “presiones fiscales”; hay temor por informalidad
Suzuki, Great Wall y Citroën presentaron diferentes novedades para la feria del automóvil.
El Suzuki Swift es el carro híbrido más vendido en enero, en Colombia. Foto: Suministradas a Semana

Las marcas de carros híbridas más vendidas en Colombia en enero de 2026

Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes enero fueron: Suzuki, Toyota, Mazda, Renault y Kia con participaciones de mercado en el orden de 17,7 %, 12,0 %, 10,8 %, 10,8 % y 10,5 % representando el 61,7% del total de vehículos híbridos matriculados en el primer mes del año.

  1. SUZUKI: 965 unidades.
  2. TOYOTA: 650.
  3. MAZDA: 587.
  4. RENAULT: 586.
  5. KIA: 569.
  6. HYUNDAI: 430.
  7. FORD: 251.
  8. NISSAN: 169.
  9. PEUGEOT: 158.
  10. MERCEDES BENZ: 142.
  11. JEEP: 129.
  12. DEEPAL: 117.
  13. CUPRA: 113.
  14. SUBARU: 80.
  15. BYD: 71.
  16. CHERY: 65.
  17. GREAT WALL: 52.
  18. CHANGAN: 46.
  19. BMW: 45.
  20. FOTON: 38.

Lo carros híbridos más vendidos en Colombia en enero de 2026

En el mes de enero las participaciones por línea fueron: Suzuki Swift con el 9,7 %, Mazda Cx-30 con el 8,8 %, Toyota Corolla Cross con el 7,8 %, Kia Stonic con el 5,0 % y Renault Arkana con el 4,9 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas de vehículos híbridos en el país; estas cinco líneas representaron el 36,3% del total de vehículos híbridos matriculados en el primer mes del año.

Con la suspensión del aumento del salario mínimo, ¿también bajarán las multas de tránsito? Conductores, a la expectativa
Las autoridades chinas determinaron que los vehículos no podrán integrar manijas retráctiles a partir de 2027.
Los carros híbridos siguen siendo una alternativa para quienes quieren aproximarse a la electrificación. Foto: Getty Images
  1. SUZUKI SWIFT: 528 unidades.
  2. MAZDA: CX-30.
  3. TOYOTA COROLLA CROSS: 425.
  4. KIA STONIC: 273.
  5. RENAULT ARKANA: 269.
  6. HYUNDAI KONA: 264.
  7. FORD TERRITORY: 238.
  8. RENAULT DUSTER: 209.
  9. SUZUKI FRONX: 201.
  10. KIA SPORTAGE: 194.
  11. NISSAN X-TRAIL: 169.
  12. PEUGEOT 2008: 158.
  13. TOYOTA YARIS CROSS: 145.
  14. SUZUKI DZIRE: 136.
  15. JEEP AVENGER: 128.
  16. HYUNDAI TUCSON: 122.
  17. RENAULT KOLEOS: 108.
  18. KIA NIRO: 100.
  19. CHANGAN DEEPAL S05: 98.
  20. MAZDA 3: 71.

