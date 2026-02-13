Con la suspensión del aumento del salario mínimo, ¿también bajarán las multas de tránsito? Conductores, a la expectativa

El Consejo de Estado suspendió el decreto con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro fijó el aumento del salario mínimo en un 23 %, decisión que tendrá un impacto directo en la economía de bolsillo de los colombianos.

En esto quedaron las multas y comparendos para 2026: también subieron los servicios de grúa y patios

Las multas de tránsito no se incrementan según el salario mínimo. Foto: Alcaldía de Medellín

Ante esta decisión, muchos motociclistas y conductores se han preguntado si esta decisión tendrá efecto sobre el precio de las multas de tránsito, teniendo en cuenta que con la llegada del nuevo año estas tuvieron su respectivo incremento.

Ante estas dudas, el concejal de Bogotá Julian Forero, ya había hecho referencia a cómo se define el aumento en las multas de tránsito y si estas tienen estrecha relación con el aumento del salario mínimo.

“Frente a la circulación de información confusa en redes sociales, es importante aclarar cómo se calculan realmente algunos de estos incrementos y qué dice la ley vigente”, señaló el concejal al momento de conocer el aumento decretado por el gobierno.

Ahora, que se ha suspendido este aumento, vale la pena recordar la aclaración que hizo el cabildante y señalar que esta suspensión no tendrá impacto alguno sobre los precios de las multas y que estas mantendrá su valor, independientemente de la decisión del Consejo de Estado.

“En el caso de las multas de tránsito, su actualización para 2026 no está relacionada con el incremento del salario mínimo, como se ha afirmado erróneamente en algunos medios y redes, sino con un parámetro legal específico", añadió Forero.

Las multas se calculan con base en la UVB

De acuerdo con la Ley 2294 de 2023, que adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, se creó la Unidad de Valor Básico (UVB) como referencia para calcular cobros, sanciones, multas y tarifas del Estado.

Repuestos para carros y motos podrían salir más caros por “presiones fiscales”; hay temor por informalidad

las multas de tránsito mantendrán su valor sin importar la suerte del salario mínimo. Foto: Colprensa - Camila Díaz / Semana / Montaje Semana

En cumplimiento de esta norma, el Ministerio de Transporte expidió la Circular Externa 20264000000037 del 2 de enero de 2026, mediante la cual se ordena a gobernadores, alcaldes, organismos de tránsito y concesiones actualizar las multas de tránsito con base en la UVB y no en el salario mínimo.

“Esto significa que el ajuste de las sanciones responde a una fórmula legal ya establecida, no vayan a creer en falsos profetas o expertos en movilidad que salgan a decir que fue por ellos que frenaron el aumento”, afirmó el concejal

Ejemplo del ajuste en una infracción

Para dar claridad al tema, el concejal publicó en la página web del Cabildo Distrital un ejemplo que permite entender cómo es la ecuación que fijó el incremento en las multas de tránsito.

Para la infracción C29 – Exceder los límites de velocidad, en 2025, esta sanción tenía un valor aproximado de $604.100. Con la actualización basada en la UVB para 2026, su valor pasa a $633.200, lo que representa un incremento cercano al 4,82 %.

“Este ejemplo permite entender que no existe un aumento del 23 % en las multas, como se ha difundido en algunos espacios, y que los valores responden al ajuste anual de la UVB", indica la publicación del concejal Forero.

¿Infraestructura eléctrica en Colombia es suficiente para impulsar el negocio de vehículos eléctricos comerciales?

Concejal Julián Forero "Fuchi" Foto: Guillermo Torres

Además de las multas, los conductores y motociclistas enfrentan en 2026 otros incrementos relacionados con la movilidad, como el SOAT, los combustibles y diferentes trámites y servicios asociados al uso del vehículo.

“El mensaje para los conductores es simple: hay que estar atentos, entender cómo funcionan los ajustes y no dejarse llevar por información incompleta”, señaló el concejal Forero.