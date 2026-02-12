Vehículos

Repuestos para carros y motos podrían salir más caros por “presiones fiscales”; hay temor por informalidad

Desde Asopartes levantaron la voz pidiéndole al Gobierno reglas claras para el mercado de repuestos.

Camilo Eduardo Castro Cetina

12 de febrero de 2026, 11:54 a. m.
El mercado de autoparte es clave para en el sector automotriz Foto: Getty / Montaje Semana

El sector autopartista colombiano inició 2026 con una demanda activa, heredada de la recuperación del mercado automotor en 2025, pero en un entorno marcado por mayores presiones fiscales, arancelarias y regulatorias que están redefiniendo la operación de la industria.

Las presiones sobre el sector podría desplazar al consumidor hacia el mercado informal, advierte Asopartes. Foto: Getty Images

La combinación de un parque automotor más grande y envejecido, junto con cambios en las reglas económicas, será determinante para el desempeño del sector este año, especialmente en un mercado donde la formalidad compite de manera directa con la informalidad.

En 2025 se matricularon 254.438 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 26,4 % frente a 2024. Por su parte, las motocicletas registraron 1′125.540 matrículas nuevas, un aumento del 35,1 % respecto a 2024, consolidándose como el principal componente del parque automotor del país.

Este comportamiento sostiene la demanda de autopartes y servicios de mantenimiento, en un mercado donde la reposición y la reparación continúan siendo claves para la movilidad diaria y donde el precio final es un factor decisivo para el consumidor.

Para Asopartes, el principal reto con el que inicia 2026 es la presión sobre la liquidez del sector. El gremio ha advertido que el Decreto 572, que anticipa el pago de impuestos vía retención en la fuente, afecta directamente el capital de trabajo de una industria en la que cerca del 85 % de las autopartes son importadas y dependen de un flujo de caja constante para garantizar el abastecimiento.

Aunque la medida entró en vigor el 1 de junio de 2025, este inicio de 2026 marca el primer ciclo fiscal completo en el que las empresas del sector operan bajo estas nuevas reglas, lo que amplifica su impacto sobre la operación diaria.

Los consumidores resultan ser los afectados por las diferentes medidas que se adoptan e impactan al sector. Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

“El mercado muestra señales de demanda, pero las decisiones fiscales están reduciendo la liquidez de las empresas. En un sector intensivo en importaciones, esta presión no solo afecta el abastecimiento, sino que puede terminar desplazando al consumidor hacia canales informales”, afirmó Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes.

A finales de 2025, el Gobierno colombiano propuso un incremento arancelario de hasta el 40 % para vehículos de combustión (gasolina y diésel) y de hasta el 35 % para motocicletas de combustión y sus insumos. Estas medidas no solo encarecen el vehículo nuevo, sino también los repuestos de colisión y las partes mecánicas que no se producen en el país, elevando el costo de mantenimiento por encima de la inflación general.

Desde el gremio se advierte que, cuando los precios del mercado formal aumentan de manera acelerada, el mercado informal tiende a ganar terreno, con impactos directos en la seguridad vial y en la competencia leal.

En paralelo, la transición hacia vehículos híbridos y eléctricos plantea un doble desafío. Aunque en 2025 este segmento mostró un fuerte crecimiento, el debate sobre el desmonte de beneficios tributarios introduce un escenario de incertidumbre.

Para el sector autopartista, los vehículos híbridos continúan siendo estratégicos, al combinar componentes tradicionales con sistemas electrónicos que exigen mayor especialización técnica y capacitación, una barrera que no siempre está presente en los mercados informales.

Asopartes pidió reglas claras al Gobierno para dar estabilidad al sector. (Foto: Loop Images/Universal Images Group via Getty Images) Foto: Universal Images Group via Getty

Con este contexto, Asopartes proyecta que el mercado de autopartes podría crecer un 8 % en 2026, impulsado por el envejecimiento del parque automotor y una mayor demanda de mantenimiento preventivo y correctivo, especialmente en categorías como lubricación, filtros, frenos, suspensión y llantas. Sin embargo, el gremio advierte que el principal riesgo para el año será un aumento de la informalidad, si las presiones fiscales y arancelarias continúan elevando los precios del mercado formal.

“El 2026 será un año de decisiones. El sector tiene demanda, pero necesita reglas claras y estabilidad para crecer de manera formal, proteger el empleo y garantizar la seguridad vial de los colombianos”, concluyó Pineda.

