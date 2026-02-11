Así se debe conducir por una glorieta: conozca cómo elegir el carril indicado cuando se enfrente a una rotonda

Una de las mayores dudas y desafíos a los que se enfrenta alguien cuando conduce es tener que atravesar una rotonda, intersección vial circular diseñada para gestionar el tráfico de manera eficiente permitiendo la circulación rápida de los vehículos que llegan en varias direcciones y evitando la instalación de semáforos.

Enfrentarse a una glorieta es algo que para algunos conductores representa un desafío. Foto: Guillermo Torres / Semana

Justamente, para entender qué debe hacer un conductor en este momento, la Dirección General de Tráfico (DGT) en España entrega algunas recomendaciones que se pueden aplicar en cualquier parte del mundo para sortear este obstáculo, integrarse a la movilidad y evitar causar congestión o accidentes producto de un choque o una imprudencia.

¿Quién tiene la prioridad o la vía?

Este aspecto es clave, pues por más que se transite por una vía principal, al momento de llegar a la rotonda hay prioridades que hay que respetar por la seguridad de todos.

La norma global indica que quienes ya están dentro de la rotonda son quienes tienen la prelación sobre el resto de vehículos; debido a esto, quienes se aproximan a la intersección deben disminuir la velocidad, analizar el tráfico que fluye de izquierda a derecha, ceder el paso e identificar el momento oportuno para integrarse a la glorieta.

¿Qué carril se debe elegir?

Esta es, sin lugar a dudas, la mayor incógnita en la mente de los conductores; justamente desde la DGT explicaron cuál es la mejor forma de hacerlo, teniendo en cuenta que el centro de la rotonda siempre permanecerá del lado izquierdo del conductor y que el giro del tráfico es hacia la derecha.

Los expertos indican que, si la idea es abandonar la glorieta en la primera salida, lo correcto es tomar el carril exterior; es decir, el que está más alejado del centro, hasta que deje de circular por la intersección vial.

Es clave identificar qué salida se debe tomar, para saber por cuál carril se debe circular. Foto: Secretaría de Movilidad Cali

Si el objetivo es tomar la segunda salida, algunas ubicadas más adelante o hacer un cambio de sentido, lo indicado es hacerlo por los carriles interiores, prestando atención a la demarcación de la carretera, que dará indicaciones sobre el momento justo para intentar cambios hacia la salida deseada.

En este punto es clave el uso de las luces direccionales, las cuales indican a los demás conductores cuál es la intención del piloto y por dónde desea moverse, a lo que el resto de vehículos deberá responder dando paso y facilitando su salida.

De igual forma, la recomendación es no esperar hasta último momento para cambiar el carril y buscar la salida, pues esto podría provocar un accidente; lo ideal es colocar la luz direccional y posicionarse sobre el carril externo con suficiente tiempo de antelación.

La práctica anterior, la de transitar de un carril interior directamente a la salida sin situarse en la línea externa, es el error más común que comenten los pilotos, algo que puede ser considerado como una maniobra peligrosa que afecta a todos los vehículos.

¿Qué hacer si no logra ubicarse para encontrar la salida?

Desde la DGT recomiendan no perder la calma, evitar una manera peligrosa y seguir circulando por la rotonda hasta poder posicionarse de la forma correcta para abandonar la intersección, algo que, en el plano real, es poco probable que suceda.

Glorieta de la calle 100 con Avenida 15 y Carrera Novena. Foto: Semana.

En Colombia, por ejemplo, hay que tener mucha más precaución, debido a que las vías no solo son utilizadas por vehículos livianos, sino que en ellas también confluyen ciclistas, motociclistas y automotores de mayor envergadura que pueden ejercer más presión sobre los pilotos que se enfrentan a una rotonda.

De igual forma, es clave hacer énfasis en que, a la hora de incorporarse a una glorieta, es clave reducir la velocidad y transitar por ella de forma moderada; recuerde que existen límites de velocidad estipulados por cada una de las ciudades y que infringirlos puede ser considerado como una conducta peligrosa y permite a las autoridades imponer multas de tránsito considerablemente altas.