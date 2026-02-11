Los supercarros que BYD dará a Erling Haaland y Pep Guardiola en el Manchester City; así celebraron su nueva alianza

BYD anunció el acuerdo con el que se convierte en el socio oficial de automoción del Manchester City Football Club.

BYD será el nuevo socio de automoción del Manchester City. Foto: Tomada de X @BYDGlobal / API

Esta nueva alianza estratégica representa una de las colaboraciones más significativas entre una empresa tecnológica global y una marca icónica de fútbol. Su enfoque 360º refleja la innovación integral de BYD Group y una visión compartida para un futuro más sostenible.

Además de suministrar modelos de BYD y DENZA al Manchester City, BYD Group aportará su experiencia en energías renovables mediante la implementación de puntos de carga y baterías de almacenamiento de energía en la City Football Academy, las instalaciones de entrenamiento y desarrollo de última generación para los equipos masculinos, femeninos y de la academia del club.

Desde hoy, BYD aparecerá en la manga de la equipación de entrenamiento del primer equipo masculino y, a partir de la próxima temporada, también en la del primer equipo femenino.

Además, BYD estará presente en todo el Etihad Stadium, con el logotipo de la marca en los reposacabezas del área técnica. Como parte del acuerdo, uno de los modelos de la compañía precederá al autobús oficial del equipo masculino en su entrada al estadio para los partidos de la Premier League y a las copas oficiales entre clubes de Inglaterra.

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD; y Pep Guardiola, técnico del Manchester City Foto: Tomada de X @BYDGlobal / API

Esta colaboración marca un nuevo paso en la estrategia de BYD para fortalecer su presencia en el fútbol internacional y dar a conocer la marca, sus vehículos y otros productos tecnológicos. BYD ya ha participado como patrocinadora oficial de la Eurocopa 2024 y del Campeonato de Europa Sub-21 2025.

“El Manchester City es sinónimo de excelencia, innovación y valentía para superar los límites, valores que están profundamente arraigados en el ADN de BYD. Esta asociación va más allá del fútbol o la movilidad; se trata de inspirar a personas de todo el mundo a través de una tecnología que emocione, conecte e impulse un futuro más sostenible. Cuando la innovación se une a la pasión, el impacto es verdaderamente global”, dijo Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD.

Por su parte, Ferran Soriano, CEO de City Football Group, afirmó que siempre buscan alianzas con agentes innovadores que compartan sus mismos valores, como es el caso de la compañía automotriz líder del mercado global.

“BYD es líder mundial en su terreno. Líder en ofrecer excelencia a través de la tecnología y la innovación. Líder con un propósito: hacer del mundo un lugar mejor. Todos ellos son valores que comparte el Manchester City. Como club, nos impulsa el compromiso con la excelencia y nuestra pasión por la innovación. Nos asociamos con líderes del sector para crear un futuro más sostenible desde el punto de vista medioambiental, empezando por nuestras instalaciones. Esa es la razón por la que estamos tan orgullosos de ser el socio elegido por BYD y nos comprometemos a trabajar juntos por un futuro mejor y más sostenible durante los años que dure esta colaboración”.

Fundado en 1894, el Manchester City es uno de los clubes más exitosos de la historia del fútbol, con 10 títulos de liga inglesa, siete FA Cups, una Liga de Campeones de la UEFA y una Copa Mundial de Clubes de la FIFA entre sus logros.

El Manchester City juega sus partidos como local en el Etihad Stadium, un estadio con capacidad para 53.000 espectadores que el club considera su hogar desde 2003, y cuenta con millones de seguidores en todo el mundo.

BYD nació como fabricante de baterías hace poco más de 30 años. Fabricó su primer vehículo de energías renovables (New Energy Vehicles, NEV), el primer híbrido enchufable producido en serie del mundo, en 2008, y desde entonces se ha consolidado como líder mundial en NEV, con ventas récord tanto de vehículos eléctricos como de híbridos enchufables, y cuenta con presencia en más de 110 mercados. En diciembre de 2025 celebró la producción de su NEV número 15 millones.

El superdeportivo Denza Z9GT es bastante codiciado en China; ahora, llega a Europa para conquistar las ventas. Foto: Cuanta X BYD Global

En 2025, BYD vendió 4,6 millones de vehículos en todo el mundo, de los cuales más de un millón fueron a parar a usuarios fuera de su mercado local. La sede mundial de BYD se encuentra en Shenzhen y cuenta con 120.000 ingenieros dedicados a investigación y desarrollo, que desafían los límites de la innovación con una media de 45 nuevas solicitudes de patente cada día laborable.