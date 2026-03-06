Ya es posible recargar un carro eléctrico en el mismo tiempo que se gasta echando gasolina: así lo podrá lograr

BYD presentó la Batería Blade de segunda generación y la tecnología de carga ultrarrápida, resolviendo de manera directa dos de los obstáculos más persistentes para los vehículos eléctricos: las bajas velocidades de carga y el deficiente rendimiento de carga en temperaturas extremas.

BYD sigue estando a la vanguardia del desarrollo de los carros eléctricos. Foto: BYD / API

Con estos avances, BYD establece un nuevo récord mundial de velocidad de carga, pasando del 10 % al 70 % de estado de carga (SOC) en solo 5 minutos, y alcanzando el 97 % en tan solo 9 minutos.

Incluso en condiciones de frío extremo como -30°C, el tiempo de carga del 20 % al 97 % aumenta apenas 3 minutos en comparación con la temperatura ambiente.

BYD también anunció su hoja de ruta de infraestructura, con planes para construir 20.000 estaciones de carga ultrarrápida en China e iniciar su despliegue global a gran escala para finales de 2026.

Velocidad de carga, una de las principales preocupaciones

A pesar del rápido crecimiento del mercado global de vehículos eléctricos (EV), los consumidores siguen enfrentando inquietudes como la ansiedad por la autonomía, filas de varias horas en estaciones de carga durante días festivos y una reducción significativa de la velocidad de carga en invierno. Además del estrés mental para los usuarios, el desperdicio de recursos y los costos de infraestructura asociados a los cargadores tradicionales son considerables.

Wang Chuanfu, presidente de BYD, enfatizó que la industria debe abordar estos desafíos pendientes: la lentitud en la carga y el bajo rendimiento en climas fríos.

Batería Blade de segunda generación de BYD: Una nueva frontera en potencia

Tras seis años de intensa investigación y desarrollo, la Batería Blade de segunda generación ofrece una experiencia de carga que finalmente iguala la velocidad de reabastecimiento de combustible fósil.

En la ingeniería de baterías tradicional, la carga rápida y la alta densidad energética suelen considerarse objetivos técnicamente opuestos. BYD ha resuelto este dilema, incrementando la densidad energética en un 5 % respecto a la primera generación y acelerando significativamente la velocidad de carga. Equipado con esta tecnología, el DENZA Z9GT cuenta con la carrocería ligera más reciente de BYD, lo que le permite alcanzar una autonomía líder en su clase de 1.036 km.

Para minimizar la generación de calor interno y maximizar su disipación, BYD desarrolló el “Canal de alta velocidad de iones de litio” y un “Sistema inteligente de gestión térmica de espectro completo”. Esto se alinea con la filosofía de BYD de que “la seguridad es el lujo supremo de los vehículos de nuevas energías (NEV)”. La batería ha superado pruebas de seguridad que exceden los estándares nacionales de China, eliminando las preocupaciones de los usuarios.

Carga ultrarrápida: solución energética responsable

Para permitir estas velocidades récord, BYD desarrolló el cargador ultrarrápido con una salida de conector único líder a nivel mundial de 1500 kW.

Combinada con un sistema de almacenamiento de energía de alta capacidad, esta infraestructura supera los límites de capacidad de la red sin sobrecargar el sistema eléctrico local, representando la solución de carga más responsable y amigable con la red eléctrica en la industria actual.

Los puntos de carga públicos tradicionales suelen ser criticados por ser pesados, poco higiénicos, inflexibles y por tener procesos de autenticación complejos.

BYD dispondrá de más de 20.000 estaciones de carga en china y de un número importante en el mundo a finales de 2026. Foto: Captura video X

Para solucionar estos puntos críticos, el cargador ultrarrápido presenta el primer cargador de polea en forma de T del mundo.

Su diseño de “Gravedad Cero” permite a los usuarios levantar el conector sin esfuerzo hacia cualquier lado del vehículo, manteniendo los cables limpios y fuera del suelo.

Para finales de 2026, las 20.000 estaciones planeadas en China y su expansión global estarán abiertas a todo el público, con el objetivo de acelerar la electrificación del transporte y construir un futuro más ecológico.