Taxi eléctrico vs. gasolina: esto es lo que a diario invierten los conductores ¿Cuál es más rentable y cuánto se ahorra al año?

En medio de la transición energética que vive el transporte en Colombia, una de las preguntas más frecuentes entre conductores y propietarios es clara: ¿cuánto cuesta realmente operar un taxi a gasolina frente a uno eléctrico en Bogotá?

Taxista colombiano con carro eléctrico contó cuánto le duró el vehículo; tuvo que chatarrizarlo

Estos taxis son una alternativa sostenible y amigable con el medio ambiente. Foto: Imagen tomada de la página web de Taxis Libres

La diferencia no solo impacta el bolsillo del conductor, sino también la rentabilidad del negocio a largo plazo, permitiendo un margen más amplio de ganancias y la posibilidad de un mayor ahorro.

¿Cuántos kilómetros recorre a diario un taxi en Bogotá?

Para entender el gasto diario, primero es clave analizar el uso. En la capital, un taxi recorre en promedio 247 kilómetros diarios, según datos de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

Este alto kilometraje convierte el costo del “energético” (gasolina o electricidad) en uno de los factores más determinantes a la hora de analizar la rentabilidad del vehículo.

Gasto diario de un taxi a gasolina en Bogotá

El consumo promedio de combustible de un taxi en Bogotá está entre 5 y 6 galones diarios, dependiendo del tráfico, estilo de conducción y tipo de vehículo.

Con un precio promedio cercano a $16.000 por galón en 2025, el gasto diario puede estimarse así:

Consumo diario: 6 galones.

6 galones. Precio promedio: $16.000 COP.

$16.000 COP. Gasto diario aproximado: $80.000 – $90.000 COP.

De hecho, cifras del gremio indican que un taxista puede gastar alrededor de $81.384 diarios en gasolina, lo que equivale a más de $2,4 millones mensuales solo en combustible. Cabe señalar que este cálculo obedece a un solo turno diario (12 horas), pues hay casos en los que los vehículos están rodando las 24 horas del día, lo que se conoce como turno largo.

Otros análisis más conservadores estiman entre $40.000 y $45.000 diarios, dependiendo del rendimiento del vehículo, aunque estos valores suelen corresponder a condiciones ideales, a menor uso o a vehículos con motores más pequeños y eficientes.

Factores que elevan el consumo

Tráfico intenso (ralentí constante).

Altitud de Bogotá (reduce eficiencia del motor).

Estilo de conducción agresivo.

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Los vehículos eléctricos representan un ahorro significativo para los taxistas. Foto: Getty

Gasto diario de un taxi eléctrico en Bogotá

En contraste, los taxis eléctricos tienen un comportamiento muy distinto. Una carga completa permite recorrer entre 270 y 300 km, suficiente para una jornada típica.

El costo de una recarga completa en estaciones especializadas en Bogotá es de aproximadamente:

Costo por carga: $31.500 COP

$31.500 COP Autonomía: hasta 300 km

hasta 300 km Gasto diario estimado: $25.000 – $35.000 COP

Adicionalmente, estudios del Concejo de Bogotá indican que el costo diario del “energético” en taxis eléctricos ronda los $26.250 COP, menos de la mitad frente a gasolina.

Comparación directa: gasolina vs. eléctrico

Tipo de taxi Gasto diario (COP) Kilómetros diarios Costo por km Gasolina $80.000 – $90.000 ~247 km Alto Eléctrico $25.000 – $35.000 ~247 km Bajo

Diferencia clave

Un taxi eléctrico puede ahorrar entre $50.000 y $60.000 diarios, lo que representa:

Ahorro mensual: hasta $1,5 millones.

hasta $1,5 millones. Ahorro anual: más de $18 millones.

¿Por qué el taxi eléctrico es más eficiente?

La diferencia no solo está en el precio de la energía, sino en la eficiencia:

Los motores eléctricos aprovechan más del 90 % de la energía , mientras que los de combustión desperdician gran parte en calor.

, mientras que los de combustión desperdician gran parte en calor. No consumen energía cuando el vehículo está detenido (clave en Bogotá).

Menor mantenimiento mecánico.

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La gasolina es el insumo más costoso que deben cubrir los taxistas. Foto: Nicolás linares / getty images

Además, con el tiempo, los taxis eléctricos logran una mejor relación costo por kilómetro, especialmente en ciudades con alto uso como Bogotá.

A pesar del ahorro diario, existen barreras importantes que frenan la compra de un taxi eléctrico: