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Taxi eléctrico vs. gasolina: esto es lo que a diario invierten los conductores ¿Cuál es más rentable y cuánto se ahorra al año?

A nivel operativo, los números son contundentes: el gasto energético diario es significativamente menor.

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Redacción Vehículos
21 de marzo de 2026, 8:20 a. m.
Una de las dudas de quienes quieren comprar un carro es sobre el ahorro que se genera al elegir entre motores a gasolina o eléctricos.
Una de las dudas de quienes quieren comprar un carro es sobre el ahorro que se genera al elegir entre motores a gasolina o eléctricos. Foto: Getty / Montaje Semana

En medio de la transición energética que vive el transporte en Colombia, una de las preguntas más frecuentes entre conductores y propietarios es clara: ¿cuánto cuesta realmente operar un taxi a gasolina frente a uno eléctrico en Bogotá?

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Estos taxis son una alternativa sostenible y amigable con el medio ambiente.
Estos taxis son una alternativa sostenible y amigable con el medio ambiente. Foto: Imagen tomada de la página web de Taxis Libres

La diferencia no solo impacta el bolsillo del conductor, sino también la rentabilidad del negocio a largo plazo, permitiendo un margen más amplio de ganancias y la posibilidad de un mayor ahorro.

¿Cuántos kilómetros recorre a diario un taxi en Bogotá?

Para entender el gasto diario, primero es clave analizar el uso. En la capital, un taxi recorre en promedio 247 kilómetros diarios, según datos de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

Este alto kilometraje convierte el costo del “energético” (gasolina o electricidad) en uno de los factores más determinantes a la hora de analizar la rentabilidad del vehículo.

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Gasto diario de un taxi a gasolina en Bogotá

El consumo promedio de combustible de un taxi en Bogotá está entre 5 y 6 galones diarios, dependiendo del tráfico, estilo de conducción y tipo de vehículo.

Con un precio promedio cercano a $16.000 por galón en 2025, el gasto diario puede estimarse así:

  • Consumo diario: 6 galones.
  • Precio promedio: $16.000 COP.
  • Gasto diario aproximado: $80.000 – $90.000 COP.

De hecho, cifras del gremio indican que un taxista puede gastar alrededor de $81.384 diarios en gasolina, lo que equivale a más de $2,4 millones mensuales solo en combustible. Cabe señalar que este cálculo obedece a un solo turno diario (12 horas), pues hay casos en los que los vehículos están rodando las 24 horas del día, lo que se conoce como turno largo.

Otros análisis más conservadores estiman entre $40.000 y $45.000 diarios, dependiendo del rendimiento del vehículo, aunque estos valores suelen corresponder a condiciones ideales, a menor uso o a vehículos con motores más pequeños y eficientes.

Factores que elevan el consumo

  • Tráfico intenso (ralentí constante).
  • Altitud de Bogotá (reduce eficiencia del motor).
  • Estilo de conducción agresivo.
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Los vehículos eléctricos representan un ahorro significativo para los taxistas. Foto: Getty

Gasto diario de un taxi eléctrico en Bogotá

En contraste, los taxis eléctricos tienen un comportamiento muy distinto. Una carga completa permite recorrer entre 270 y 300 km, suficiente para una jornada típica.

El costo de una recarga completa en estaciones especializadas en Bogotá es de aproximadamente:

  • Costo por carga: $31.500 COP
  • Autonomía: hasta 300 km
  • Gasto diario estimado: $25.000 – $35.000 COP

Adicionalmente, estudios del Concejo de Bogotá indican que el costo diario del “energético” en taxis eléctricos ronda los $26.250 COP, menos de la mitad frente a gasolina.

Comparación directa: gasolina vs. eléctrico

Tipo de taxiGasto diario (COP)Kilómetros diariosCosto por km
Gasolina$80.000 – $90.000~247 kmAlto
Eléctrico$25.000 – $35.000~247 kmBajo

Diferencia clave

Un taxi eléctrico puede ahorrar entre $50.000 y $60.000 diarios, lo que representa:

  • Ahorro mensual: hasta $1,5 millones.
  • Ahorro anual: más de $18 millones.

¿Por qué el taxi eléctrico es más eficiente?

La diferencia no solo está en el precio de la energía, sino en la eficiencia:

  • Los motores eléctricos aprovechan más del 90 % de la energía, mientras que los de combustión desperdician gran parte en calor.
  • No consumen energía cuando el vehículo está detenido (clave en Bogotá).
  • Menor mantenimiento mecánico.
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El subsidio a la gasolina para el conductor de taxi está quieto. Son muchos los ‘gallos’ que se deben resolver para implementarlo. No faltan los que dicen que será un fracaso.
La gasolina es el insumo más costoso que deben cubrir los taxistas. Foto: Nicolás linares / getty images

Además, con el tiempo, los taxis eléctricos logran una mejor relación costo por kilómetro, especialmente en ciudades con alto uso como Bogotá.

A pesar del ahorro diario, existen barreras importantes que frenan la compra de un taxi eléctrico:

  • Mayor costo inicial del vehículo.
  • Infraestructura de carga aún limitada.
  • Tiempos de recarga frente al tanqueo rápido.
  • Disponibilidad de repuestos.