¿Cuánto dinero recibirán los taxistas que se cambien a un carro eléctrico? Requisitos y beneficios de apostarle a esta tecnología

El Fopat (Fondo para la Promoción del Ascenso Tecnológico), el Ministerio de Transporte, en calidad de fideicomitente, y Bancóldex han diseñado una línea especial de crédito con el objetivo de incentivar la renovación del parque automotor de transporte individual de pasajeros por tecnología cero emisiones.

Esta nueva línea de crédito busca renovar el parque automotor, en específico, los taxis de más de 10 años de matrícula. Foto: Esteban Vega

Según se informó, de esta nueva línea de crédito podrán participar personas naturales y jurídicas, consideradas como micros y pequeñas empresas propietarios de taxis, de máximo tres vehículos de servicio individual de pasajeros.

En cualquier caso, los beneficiarios deberán contar con un documento emitido por el Fondo para la Promoción del Ascenso Tecnológico - FOPAT del Ministerio de Transporte, en el que se evidencie la aprobación del incentivo económico en el marco de la Resolución 20253040045925 de 2025 del Programa de modernización del parque automotor de vehículos taxis.

Este documento deberá contener, por cada postulación y como mínimo, la siguiente información:

Tipo y datos del vehículo a desintegrar.

Tipo de solicitud, si es adquisición de vehículo y/o infraestructura de recarga.

Monto que será reconocido por el FOPAT en el marco del programa de modernización del parque automotor de taxis.

Las empresas podrán aplicar a la renovación, máximo, de 3 vehículos. Foto: Guillermo Torres

Destino de los recursos:

Modernización: compra o arrendamiento (leasing) de taxis eléctricos autorizados por FOPAT para cada solicitante a través del documento señalado en la sección de beneficiarios.

Los recursos podrán ser utilizados en los siguientes rubros: taxis eléctrico de acuerdo con la aprobación de FOPAT e inversiones en la infraestructura de carga requerida para el adecuado funcionamiento de la tecnología eléctrica.

Capital de trabajo: recursos que le permitan atender los gastos de operación de los beneficiarios mientras se pone en funcionamiento el nuevo o los nuevos taxis eléctricos financiados.

En ningún caso, los recursos destinados para tal fin podrán superar los $ 6.800.000 por vehículo sustituido.

En este sentido, teniendo en cuenta que el FOPAT solo aprueba la reposición de máximo tres taxis a combustión por propietario, el monto máximo para atender el capital de trabajo de un mes será de $ 20.400.000.

Monto máximo por empresa: $ 276.000.000

$ 276.000.000 Plazo: Hasta cinco (5) años.

Hasta cinco (5) años. Periodo de gracia: Hasta tres (3) meses.

El monto de apoyo económico depende de la antigüedad del vehículo:

La ayuda económica también incluye beneficios para financiar la infraestructura de carga. Foto: Getty Images