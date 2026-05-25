Jurado de ‘MasterChef Celebrity’ se sinceró sobre Claudia Bahamón y destapó inesperada propuesta que le hizo: “Me entregué”

MasterChef Celebrity 2026 está pronto a estrenarse en la programación nocturna del Canal RCN, reuniendo a las familias para disfrutar de pruebas, retos, famosos distintos y momentos inusuales. El formato llegará tras la salida de La casa de los famosos 3, dando un lapso de espera mientras se vive la fiebre del Mundial 2026.

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Sin embargo, en medio de la espera, los integrantes de la producción han dado algunas entrevistas a otros espacios, dialogando sobre lo que ha sido esta experiencia personal y laboral.

Recientemente, Belén Alonso estuvo como invitada en Bravíssimo, donde conversó acerca de su llegada a Colombia, las situaciones que ha atravesado y las sorpresas que se llevó con una de sus compañeras del reality de cocina.

Belén Alonso, jurado de MasterChef. Foto: Instagram @chefbelenalonso

De acuerdo con lo mencionado por la mexicana, su corazón le pertenecía a Claudia Bahamón, ya que ella tuvo un gesto que ninguna otra persona le había dado. La presentadora se preocupó por su colega, haciéndole una propuesta inesperada y particular.

Según contó la chef, la modelo la llamó y le ofreció vivir con ella durante cuatro meses, porque sabía que estaría sola en el hotel por el lapso de las grabaciones. Esta invitación fue muy genuina, según dijo la jurado de MasterChef Celebrity, pues la famosa le mencionó que tenía una habitación libre.

“Te hablo para una cosa. Quiero que estés contenta en Colombia, quiero que no te sientas sola, y yo te ofrezco que si quieres vivir en mi casa, en lugar del hotel, te puedes venir acá, porque tengo un cuarto libre”, comentó.

Estas palabras de Bahamón movieron fibras en Belén Alonso, quien aseguró que se había convertido en amiga de ella por esta clase de situaciones que lograron compartir y disfrutar por el proyecto.

“Eso estuvo muy cañón, te lo juro. Le dije: ‘Estás loca, Claudia’. Me dijo: ‘Es que no te lo estoy diciendo de broma, si te quieres venir a vivir aquí conmigo, por cuatro meses, hazlo’. Me partió, ahí me ganó, me entregué a Claudia Bahamón… de cuerpo entero”, relató.

“Dije: ‘Ya no existe el gato, tengo a Claudia Bahamón a mi lado y ella es mi amiga’”, comentó, agregando: “Yo la amo, la amo. Ella es una reina”.