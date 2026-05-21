Claudia Bahamón se prepara para decisión que tomó su hijo; habló sobre situación familiar: “Lo veía venir”

Claudia Bahamón se ubicó como una de las presentadoras más famosas de Colombia, debido a su talento y preparación ante cámaras. La celebridad brilló en distintos formatos, destacando como el rostro oficial de MasterChef Celebrity.

Claudia Bahamón estalló por delicada situación y expuso preocupante tema: “Demasiado golpeados”

Pese a que su trabajo siempre ha llamado la atención de los curiosos, las miradas de los curiosos se posaron en el ámbito personal de la famosa, quien estuvo presente en la reciente edición del Bogotá Fashion Week.

Aunque Bahamón desató comentarios con su belleza, su estilo y porte, lo que desató reacciones en sus seguidores fue el motivo de su asistencia a dicho evento. La comunicadora estuvo presente en el lugar, debido a que su primogénito se estrenó como modelo en las pasarelas, siguiendo los pasos de su madre.

En medio de la euforia de estas fechas, la presentadora concedió una entrevista a Lo sé todo, donde quiso hablar de este instante que vivía como mamá al ver a su hijo abriéndose paso en esta industria.

“Es su primer desfile. Estoy feliz, orgullosa, estoy acompañándolo… me siento muy feliz. Imagínate, hace más de 20 años mi primera pasarela y verlo a él aquí debutando como modelo y haciéndolo también… me siento muy orgullosa”, dijo.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que Claudia Bahamón reveló la decisión que tomó su hijo a futuro, esperando a graduarse para irse a España a estudiar una carrera enfocada en la moda. Aunque lo apoyaba y estaba completamente feliz por eso, se preparaba para este cambio familiar, viéndolo surgir en algo que lo apasiona.

“Yo lo dejé ser. Él ama la moda; de hecho, va a estudiar eso. Se gradúa del colegio y se va a Madrid a estudiar Fashion Business Communication Management y está feliz, está en su salsa. Simplemente verlo perseguir sus sueños”, comentó.

“Yo sabía, eso se veía venir. Desde que tenía 12 años amo la moda, cuando vivíamos en Los Ángeles, ese hombre amaba ir a todos esos lugares de moda de segunda mano, le encantaba todo lo vintage, se viste distinto y es un hombre que se expresa a través de la moda… es muy creativo, es muy auténtico. Sabía que eso iba a pasar en algún momento. Lo veía venir”, afirmó.