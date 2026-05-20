Se reveló el primer finalista de ‘La casa de los famosos Colombia 3′: así reaccionó

La recta final de La casa de los famosos Colombia 3 ya comenzó y la tensión dentro del reality del Canal RCN es cada vez más evidente. Luego de una intensa noche de nominación, el programa reveló quién se convirtió oficialmente en el primer finalista de esta temporada, una noticia que tomó por sorpresa a varios de los participantes y que rápidamente generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del formato.

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Las celebridades que continúan dentro de la competencia son Beba de la Cruz, Tebi Bernal, Valentino Lázaro, Juanda Caribe y Alejandro Estrada, quienes han protagonizado algunos de los momentos más comentados de las últimas semanas dentro de la casa. Sin embargo, la dinámica de nominación terminó favoreciendo al actor, quien logró asegurar su lugar en la esperada final.

Durante la gala de nominación del miércoles, Tebi Bernal y Juanda Caribe quedaron nominados por decisión de la casa. Por su parte, Valentino Lázaro fue enviado a placa por el público, mientras que Beba de la Cruz recibió la nominación de Mariana Zapata, la más reciente eliminada del reality. Ese resultado dejó automáticamente a Alejandro Estrada fuera de peligro y lo convirtió en el primer finalista oficial de la competencia.

La noticia generó emoción entre los participantes y también entre los televidentes, quienes en redes sociales no tardaron en reaccionar al importante paso que dio el actor dentro del programa. Desde hace varias semanas, Alejandro se había consolidado como uno de los concursantes más fuertes, especialmente por la manera en la que manejó distintos conflictos y por la estrategia que desarrolló dentro de la casa.

Tras conocer el resultado, Alejandro Estrada habló frente a las cámaras y agradeció el apoyo que ha recibido durante su paso por el programa. Además, dejó claro que para él este logro representa una meta importante dentro de la competencia.

“Colombia, muchas gracias. Esto no hubiera sido posible si no fuera por su apoyo. No fui nominado por ustedes y tampoco por la casa, entonces estoy cumpliendo con esa segunda meta de hacer parte de esta gran final de La casa de los famosos, un proyecto que asumo con mucho respeto, con mucha competencia, como un jugador estable, consecuente y coherente”, expresó el actor.

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Posteriormente, mencionó que gran parte de su motivación dentro del reality ha sido su familia, especialmente su hijo, quien ha seguido de cerca su experiencia en el programa.

“Es por ustedes, es para ustedes, es por mi hijo que está acá presente y que se está disfrutando esto”, añadió.

Aunque varios de sus compañeros lo felicitaron por alcanzar la final, Alejandro prefirió mantener una actitud tranquila y prudente frente a quienes todavía continúan en riesgo de eliminación. Por eso, evitó celebrar de manera efusiva dentro de la casa principal.

“No quiero celebrarlo con mucho ímpetu delante de los compañeros que todavía están en placa, me ha caracterizado eso, entonces espérenme en la siguiente cámara, que es la barbería y mi lugar, mi oficina durante estos cuatro meses”, concluyó.

Ahora, mientras Alejandro Estrada disfruta de su paso asegurado a la final, los demás participantes deberán enfrentarse a una nueva eliminación que definirá quiénes continúan en la competencia y quiénes se acercan cada vez más al premio final de La casa de los famosos Colombia 3.