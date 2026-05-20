Jonathan Andic, el silencioso heredero de Mango que enfrenta una investigación por presuntamente haber asesinado a su padre

El hijo del fundador de la reconocida marca, Isak Andic, fue detenido por las autoridades luego de convertirse en el principal sospechoso de la muerte de su propio padre, un hecho que inicialmente había sido manejado como un accidente.

Las siete pruebas contra el hijo del fundador de Mango, sospechoso del asesinato de su millonario padre

Jonathan Andic, de 45 años, hacía parte del núcleo directivo de Mango y durante años estuvo al frente de Mango Man, la línea masculina de la compañía creada por su padre.

De perfil reservado y alejado del foco mediático, era visto como uno de los herederos naturales de la fortuna familiar y del gigante textil fundado por Isak Andic, considerado uno de los empresarios más ricos de España.

La muerte del magnate ocurrió en diciembre de 2024 durante una caminata en la montaña de Montserrat, cerca de Barcelona. Según la versión entregada en ese momento, Isak Andic habría caído accidentalmente por un barranco de más de 100 metros mientras recorría la zona junto a su hijo. Sin embargo, meses después, la investigación dio un giro inesperado.

De acuerdo con CNN en Español y medios españoles citados por BBC Mundo, los investigadores comenzaron a detectar inconsistencias en el relato de Jonathan Andic, así como movimientos y detalles que despertaron sospechas alrededor de lo ocurrido ese día. Esto llevó a las autoridades a detenerlo formalmente por su presunta participación en la muerte del empresario.

Entre algunas de las pruebas y elementos que tiene las autoridades hoy bajo la lupa al hijo del fundador de Mango estarían las contradicciones en sus declaraciones, los análisis forenses, las revisiones de cámaras de seguridad y las dudas sobre el comportamiento que tuvo tras la caída de su padre.

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Otro de los puntos que ha llamado la atención de los investigadores serían las presuntas tensiones familiares relacionadas con la fortuna y el futuro del imperio Mango.

Según reportes de las autoridades, Isak Andic estaría reconsiderando aspectos relacionados con su patrimonio y el manejo de la compañía antes de morir, algo que ahora forma parte del contexto analizado por las autoridades.

Aunque Jonathan Andic niega cualquier responsabilidad, el caso ha provocado un enorme escándalo en España por tratarse de una de las familias empresariales más reconocidas del país. Mientras avanza el proceso judicial, la investigación continúa intentando establecer qué ocurrió realmente el día en que murió el fundador de Mango.