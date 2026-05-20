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Épica victoria del Medellín sobre Cusco es noticia en Libertadores: tabla de posiciones del grupo A

Victoria épica del poderoso, que ganó en la última jugada del partido luego de que Cusco le empatara dos veces a lo largo de los 90′.

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Redacción Deportes
20 de mayo de 2026 a las 11:06 p. m.
Medellín vs. Cusco por la quinta fecha de Copa Libertadores.
Medellín vs. Cusco por la quinta fecha de Copa Libertadores. Foto: AFP

Medellín le ganó 3-2 a Cusco, en Perú, este miércoles 20 de mayo, por la quinta fecha del grupo A en la Copa Libertadores 2026. Ambos estaban obligados a ganar, pero el poderoso fue quien pegó más fuerte.

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Goles del empate entre Medellín y Cusco

Corrían apenas 12′ del primer tiempo cuando se abrió el marcador en Perú. Fydriszewski corrió al área y aprovechó un centro desde la derecha para mandar el balón al fondo de la portería. Era el 1-0 parcial que desató alegría en el staff poderoso.

Así duró el marcador durante casi todo el partido. Incluso, Medellín tuvo opciones para ampliar su resultado parcial a favor, pero no lo logró antes del cierre.

Fue a los 77′ que Cusco encontró el empate parcial gracias a Gu-Rum Choi. El jugador cabeceó dentro del área rival en un remate que el portero del Medellín, Eder Chaux.

Al 90+1′, Baldomero Perlaza anotó el 2-1 parcial a favor del Medellín, pero la alegría le duró poco porque Aldair Fuentes volvió a empatar todo para Cusco (90+3′). Ya era un partidazo.

Sin embargo, la cereza del pastel llegó al 90+3′, con Alexis Serna sentenciando el 3-2 final a favor del Medellín.

Tabla de posiciones del grupo A en Libertadores

¿Cuándo es el próximo partido del Medellín en Copa Libertadores?

A Medellín solo le queda un partido en esta fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Será el 26 de mayo, contra Estudiantes en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Datos generales del Cusco vs. Medellín por Libertadores

  • Marcador final: Cusco 1 - 2 Medellín
  • Fecha: 20 de mayo de 2026 - quinta jornada del grupo A en Libertadores
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
  • Alineaciones:

Cusco: Pedro Diaz; José Zevallos, Aldair Fuentes, Gu-Rum Choi, José Bolívar; Diego Soto, Oswaldo Valenzuela, Iván Colman; Lucas Colitto, José Manzaneda, Juan Tevez. DT: Alejandro Orfila.

Medellín: Eder Chaux; Daniel Londoño, Leyser Chaverra, José Ortíz, Esneyder Mena; Didier Moreno, Halam Loboa, Frank Fabra; Yony González, Francisco Fydriszewski, Daniel Cataño. DT: Sebastián Botero.