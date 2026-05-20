Épica victoria del Medellín sobre Cusco es noticia en Libertadores: tabla de posiciones del grupo A

Medellín le ganó 3-2 a Cusco, en Perú, este miércoles 20 de mayo, por la quinta fecha del grupo A en la Copa Libertadores 2026. Ambos estaban obligados a ganar, pero el poderoso fue quien pegó más fuerte.

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Goles del empate entre Medellín y Cusco

Corrían apenas 12′ del primer tiempo cuando se abrió el marcador en Perú. Fydriszewski corrió al área y aprovechó un centro desde la derecha para mandar el balón al fondo de la portería. Era el 1-0 parcial que desató alegría en el staff poderoso.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl del DIM



¿Quién más? Francisco Fydriszewski pone en ventaja al Poderoso en Cusco



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Así duró el marcador durante casi todo el partido. Incluso, Medellín tuvo opciones para ampliar su resultado parcial a favor, pero no lo logró antes del cierre.

Fue a los 77′ que Cusco encontró el empate parcial gracias a Gu-Rum Choi. El jugador cabeceó dentro del área rival en un remate que el portero del Medellín, Eder Chaux.

Gol de Cusco



Gu Choi empata las acciones en Perú vs. DIM



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Al 90+1′, Baldomero Perlaza anotó el 2-1 parcial a favor del Medellín, pero la alegría le duró poco porque Aldair Fuentes volvió a empatar todo para Cusco (90+3′). Ya era un partidazo.

Gol de Cusco



No duró mucho la alegría para el DIM: Rápidamente llegó el empate de los peruanos



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Sin embargo, la cereza del pastel llegó al 90+3′, con Alexis Serna sentenciando el 3-2 final a favor del Medellín.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del DIM



¡Serna pone el 3-2 y finaliza el partido!



Triunfazo del Poderoso en Perú vs. Cusco



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Tabla de posiciones del grupo A en Libertadores

¿Cuándo es el próximo partido del Medellín en Copa Libertadores?

A Medellín solo le queda un partido en esta fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Será el 26 de mayo, contra Estudiantes en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Datos generales del Cusco vs. Medellín por Libertadores

Marcador final : Cusco 1 - 2 Medellín

: Cusco 1 - 2 Medellín Fecha : 20 de mayo de 2026 - quinta jornada del grupo A en Libertadores

: 20 de mayo de 2026 - quinta jornada del grupo A en Libertadores Estadio : Inca Garcilaso de la Vega

: Inca Garcilaso de la Vega Alineaciones:

Cusco: Pedro Diaz; José Zevallos, Aldair Fuentes, Gu-Rum Choi, José Bolívar; Diego Soto, Oswaldo Valenzuela, Iván Colman; Lucas Colitto, José Manzaneda, Juan Tevez. DT: Alejandro Orfila.

Medellín: Eder Chaux; Daniel Londoño, Leyser Chaverra, José Ortíz, Esneyder Mena; Didier Moreno, Halam Loboa, Frank Fabra; Yony González, Francisco Fydriszewski, Daniel Cataño. DT: Sebastián Botero.