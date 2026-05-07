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Caos en Medellín, vergüenza y miedo: hinchas protagonizan actos vandálicos en el Atanasio Girardot y alrededores

Los ‘hinchas’ del Independiente Medellín siembran miedo a los alrededores del Atanasio Girardot.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

7 de mayo de 2026 a las 9:47 p. m.
Imágenes de los actos vandálicos en Medellín.
Imágenes de los actos vandálicos en Medellín. Foto: Pantallazo X

La hinchada del Independiente Medellín vive momentos tensos con la dirigencia y toda la rabia quedó reflejada durante el partido contra el Flamengo en la Copa Libertadores. La cita era por la cuarta fecha de la fase de grupos, pero todo salió mal.

Los jugadores se marcharon a los camerinos tras las bengalas en la cancha del Atanasio Girardot. La hinchada tiró objetos con pólvora y quemaron algunas de las sillas de la tribuna. Primero, el partido se suspendió y luego se canceló totalmente.

Los ojos se colocaron a los alrededores del Atanasio Girardot, ya que ante la salida de los hinchas, los disturbios siguieron inmediatamente fuera del escenario deportivo. En las redes sociales se observan actos vandálicos, daños a varias propiedades y mucha gente corriendo con miedo tras lo hecho por varios llamados ‘hinchas’.

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