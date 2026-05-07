Caos en Medellín, vergüenza y miedo: hinchas protagonizan actos vandálicos en el Atanasio Girardot y alrededores

La hinchada del Independiente Medellín vive momentos tensos con la dirigencia y toda la rabia quedó reflejada durante el partido contra el Flamengo en la Copa Libertadores. La cita era por la cuarta fecha de la fase de grupos, pero todo salió mal.

Los jugadores se marcharon a los camerinos tras las bengalas en la cancha del Atanasio Girardot. La hinchada tiró objetos con pólvora y quemaron algunas de las sillas de la tribuna. Primero, el partido se suspendió y luego se canceló totalmente.

Caos en el Atanasio Girardot. Apenas un minuto después del pitazo inicial, el esperado duelo de Copa Libertadores entre Independiente Medellín y Flamengo fue suspendido. La interrupción se debió a las protestas de las barras del cuadro local, que desde las tribunas manifestaron… pic.twitter.com/Nn6OGvJ2WR — Teleantioquia (@Teleantioquia) May 8, 2026

Los ojos se colocaron a los alrededores del Atanasio Girardot, ya que ante la salida de los hinchas, los disturbios siguieron inmediatamente fuera del escenario deportivo. En las redes sociales se observan actos vandálicos, daños a varias propiedades y mucha gente corriendo con miedo tras lo hecho por varios llamados ‘hinchas’.

¡Daños en el Atanasio Girardot! Así quedaron los baños de la tribuna norte en medio de la protesta de los hinchas y la barra del Independiente ‘Medellín #Dim #Medellin pic.twitter.com/o64Y21oOnK — CIUDAD SUR (@ciudadsur_) May 8, 2026

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