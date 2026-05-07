Atlético Nacional no jugará en El Campín contra Inter de Bogotá y tiene nueva sede: veredicto oficial

Golpe durísimo para Atlético Nacional e Inter de Bogotá en los playoffs de la Liga Betplay. El encuentro de ida por los cuartos de final debería jugarse con normalidad en el estadio El Campín de la capital de la República, pero hay un cambio de planes debido al veredicto de la Comisión de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá.

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Inter de Bogotá colocó su postura e interés de jugar el partido de ida en el estadio El Campín aprovechando su clasificación a cuartos de final de la Liga Betplay, además que el sorteo le favoreció contra Atlético Nacional. Como es habitual en cada fecha de América de Cali o el equipo verde con clubes de Bogotá como locales a excepción de Santa Fe y Millonarios, ven una buena oportunidad para reunir a sus fanáticos en el Coloso de la 57.

Al ver la férrea dirección que la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol habría tomado, de no prestar al estadio para el partido contra Atlético Nacional, Inter de Bogotá buscó formas y así llegar a un común acuerdo para tener la millonaria taquilla en el máximo escenario bogotano. Al final, la entidad de la administración pública no dio su brazo a torcer y en la tarde del jueves ratificó su posición.

Atlético Nacional no jugará en El Campín Foto: Colprensa

De esta manera, Nacional no tendrá a su público en Bogotá e Inter pierde oportunidades de hacer la mejor taquilla de su historia. De forma oficial, se conoció que la sede para el partido será el Metropolitano de Techo en el sur-occidente de Bogotá, con público visitante. Se colocaron 7.300 entradas a disposición.

Inter vs. Nacional no va en El Campín

El presidente de Internacional de Bogotá, Nicolás Maya, habló con Blog Deportivo de Blu Radio y reveló que Tunja, así como otras ciudades cercanas a Bogotá, eran opciones para acoger el partido ante Atlético Nacional, a lo que el equipo verde se negó y preferiría estar en Bogotá. La Dimayor ya anunció de forma oficial el estadio, la fecha y la hora para el juego.

De esta manera y tras los argumentos presentados por la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol por ser el Día de la Madre y la falta de efectivos policiales, el partido se traslada para el estadio de Techo, este sábado, 9 de mayo, desde las 4:00 p. m., hora colombiana. La vuelta sí se disputará en el Atanasio Girardot el martes 12 desde las 6:20 p. m.