Francia tomaría drástica decisión con Tchuaméni tras la pelea con Valverde en Real Madrid

Arde la interna del Real Madrid tras la pelea de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. El club merengue en un comunicado de prensa anunció la apertura de expedientes disciplinarios a estos dos jugadores. El francés y el uruguayo habrían protagonizado un violento altercado que envió al sudamericano al hospital por una herida y lesión. Esto dejaría, además, serias consecuencias en este remate de temporada.

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“El Real Madrid CF comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni”, escribió el club español, sin dar precisiones sobre la naturaleza de esos hechos.

Esta situación pone en riesgo el futuro de ambos futbolistas en el Real Madrid. Se cree que el agresor más fuerte habría sido el francés Tchouaméni, pero habrá que esperar cómo avanzan los expedientes disciplinarios y los resultados de dichas investigaciones en la interna del equipo blanco.

Real Madrid entra en crisis justo cuando se juega el título de LaLiga en el clásico contra Barcelona, programado para el próximo domingo a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) en el Camp Nou. El equipo blanco se encuentra en un caos total a horas de este crucial compromiso, además de estas dos bajas por lo ocurrido.

Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, envueltos en fuerte escándalo en Real Madrid. Foto: Getty Images

“El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”, apuntó Real Madrid en su breve comunicado.

¿Qué hará Francia con Tchouameni?

Es la primera manifestación oficial del Real Madrid después de que horas antes se conociera a través de informaciones de prensa que Valverde había sido conducido al hospital tras una violenta pelea con Tchouaméni.

El volante francés está en el ojo de la polémica y las duras decisiones también estaría por parte de la Selección Francia, esperando lo que suceda con el expediente.

Cabe resaltar que una selección nacional se destaca por tener a los mejores jugadores de su respectivo país y este tipo de escándalos podría manchar la reputación del equipo francés.

El centrocampista francés del Real Madrid, Aurelien Tchouameni (izq.), número 14, y el centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, número 8, asisten a una sesión de entrenamiento abierta al público en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, en las afueras de Madrid, el 30 de diciembre de 2025. (Foto de Pierre-Philippe MARCOU / AFP) Foto: AFP

Por otra parte, en esa posición, Les Bleus tiene bastante calidad, comenzando por el ya campeón mundial, N’Golo Kanté, la revelación de la Roma, Manu Koné; Adrien Rabiot de la Juventus y la super estrella Warren Zaïre-Emery, quien jugará la final de la Champions League.

Federico Valverde fue acompañado por el entrenador Álvaro Arbeloa hasta el centro hospitalario, situado en las cercanías de las instalaciones del club en Valdebebas, y necesitó puntos de sutura para contener una herida sangrante en el rostro, según medios españoles.