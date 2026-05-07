Revelan otra agresión y arde la interna del Real Madrid: Antonio Rüdiger involucrado y Álvaro Carreras se pronunció

Terremoto en el Real Madrid en la previa del clásico contra FC Barcelona. La interna del equipo blanco arde por completo y cuando se pensaba que solo era la pelea de Federico Valverde y Aurélien Tchouameni, habría otros dos jugadores involucrados en agresiones y peleas.

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En la prensa española también salen a la luz los nombres del defensa alemán Antonio Rüdiger y el lateral Álvaro Carreras. Medios cercanos al club ‘Merengue’ informan que el central increpó al lateral en lo que Mundo Deportivo ha bautizado como un “polvorín”. Todo esto se conoció a la par de los incidentes con Valverde y Tchouameni, que fueron muchos más graves y se habla de una durísima lesión del uruguayo.

A su vez, crece el rumor de que el camerino del Real Madrid es una bomba de tiempo y habría muchas situaciones que cada vez más rompen el vestuario del técnico Álvaro Arbeloa. La tensión es enorme y se espera que las directivas tomen medidas drásticas en los próximos días.

Álvaro Carreras es nuevo jugador del equipo merengue. Foto: @realmadrid

Cabe resaltar que en El Chiringuito también llegó información sobre el incidente del alemán y el español y es claro al afirmar que este incidente sucedió días atrás a la pelea del uruguayo y el francés. Álvaro Carreras se pronunció y calificó lo acontecido como un “hecho aislado”.

Versión de El Chiringuito sobre Rüdiger y Carreras

“Hace dos semanas, en el campo de entrenamiento, vuelve Rüdiger a increpar a Carreras y tienen que entrar compañeros suyos a separarles e incluso le dicen ya que le pida disculpas, que ya su comportamiento con el chaval, que tiene 23 años, está pasando de castaño a oscuro. Tienen que intervenir compañeros suyos de la plantilla para que el alemán pare”, explicó el periodista Marcos Benito en El Chiringuito.

🚨 EXCLUSIVA @marcosbenito9 🚨



👉 "Hace dos semanas Rüdiger volvió a increpar a Carreras en un entrenamiento".



👉 "Los compañeros tuvieron que intervenir para que le pidiera perdón". pic.twitter.com/NNsiYvIBE7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2026

“No sé qué relación tiene Rüdiger con Carreras. No sé que le ha hecho, no sé si hay algo que no se entienden, que se llevan mal, pero no sólo sucedió en febrero lo de la agresión, sino que hace dos semanas otra vez ha vuelto a increparle”, agregó Benito.

Álvaro Carreras se pronunció en las redes sociales

“En los últimos días han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad. Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día, y así lo va a seguir siendo. Desde que volví siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa.

El defensa del Real Madrid, Antonio Rudiger, recibió un duro castigo por su airado reclamo en la final de la Copa del Rey, ante el Barcelona. Foto: AFP

“Se trata de un asunto puntual y sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena”, dijo Álvaro Carreras en un comunicado en redes sociales.

La prensa española hace eco a este incidente, mientras avanza el proceso de Valverde y Tchouaméni, en un cierre de temporada lleno de fuego en un camerino cargado con muchas figuras de talla mundial.