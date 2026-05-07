Carnaval de Barranquilla es referente cultural en Argentina: el director Juan Carlos Ospino representó la fiesta

El Carnaval de Barranquilla estuvo una vez más como referencia de la cultura en el mundo. Esta vez en Argentina, donde se posicionó tras participar como invitado especial en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde fue presentado como un modelo exitoso de gestión cultural y desarrollo territorial en América Latina.

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La invitación fue realizada por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que convocó al Carnaval al panel “El rol de las fiestas populares en el desarrollo territorial de las comunidades”, desarrollado en el stand de la entidad en el Predio Ferial La Rural, uno de los escenarios culturales más importantes del continente.

En representación de la fiesta barranquillera participó Juan Ospino, director del Carnaval de Barranquilla, y quien compartió escenario con José Schuap, Matías Stevanato y Florencia Donini.

Durante el encuentro se expusieron experiencias sobre cómo las fiestas populares han logrado convertirse en herramientas de transformación social, fortalecimiento del tejido comunitario y dinamización de las economías locales.

“El Carnaval de Barranquilla participó como invitado especial en el panel ‘El rol de las fiestas populares en el desarrollo territorial de las comunidades’, por invitación de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Su presencia en este escenario internacional reafirmó su papel como referente cultural y motor de desarrollo en la región”, explicó Ospino.

Carnaval de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres

Asimismo, analizaron cómo la fiesta más importante de Colombia influía directamente en el turismo, la economía creativa, la generación de empleo y la proyección internacional de Barranquilla.

“Reconocido por su capacidad de articular tradición, economía creativa e identidad, el Carnaval de Barranquilla se consolidó como un modelo exitoso de gestión cultural que trasciende fronteras, destacándose como ejemplo de cómo las manifestaciones culturales pueden generar impacto económico y social sostenible”, agregó.

Y es que el Carnaval de Barranquilla fue declarado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, lo que ha hecho que la ciudad sea referenciada en varios países.

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“Durante el encuentro, se compartieron experiencias que evidenciaron cómo las fiestas populares impulsan el desarrollo territorial, fortalecen el tejido social y dinamizan las economías locales, posicionándose como herramientas clave para el crecimiento inclusivo en América Latina”, explicaron desde el Carnaval de Barranquilla.

Al mismo tiempo, precisaron que “la participación del Carnaval de Barranquilla en la Feria del Libro de Buenos Aires fortaleció los lazos culturales entre países y posicionó a la ciudad como un territorio donde la cultura se consolida como eje fundamental para el desarrollo, la integración y la proyección global”.