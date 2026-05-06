De Barranquilla al Coachella: Monophonicos llevó la cumbia electrónica a la escena global

El talento caribeño sigue abriéndose paso en la escena electrónica internacional. El dúo barranquillero Monophonicos, conformado por Charlie Illera, alias Mambo Inspector, y Sara Sánchez, conocida como Sofy Laquecanta, protagoniza una colaboración colombo-francesa que logró cruzar fronteras y llegar a uno de los escenarios musicales más importantes del año.

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Esta coproducción junto a los DJs franceses Grossomodo y Solto propone un encuentro entre la fuerza ancestral del Caribe colombiano y la energía contemporánea de la electrónica europea. El tema está inspirado en la esencia de “La Cumbia Cienaguera”, una de las obras más representativas del folclor colombiano, y la lleva a un nuevo territorio sonoro a través del afro house, los beats de pista y una interpretación vocal cargada de raíz, tradición y potencia.

La producción toma fuerza con la potente voz de Sofy y se convierte en el eje emocional de la canción, aportando el carácter de las cantaoras del Caribe colombiano, mientras la coproducción de Mambo Inspector reafirma la identidad de Monophonicos, la cual se basa en reinterpretar sonidos tradicionales con una visión bailable y global.

HUGEL, uno de los nombres más influyentes del circuito afro house mundial, ha incluido esta producción dentro de sus giras internacionales y cerró con el track su presentación en el prestigioso Coachella “Valley Music and Arts Festival”, uno de los festivales donde se lucen algunas de las estrellas más importantes del mainstream.

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Para Monophonicos, este momento representa mucho más que una canción sonando en un gran escenario: es una señal del poder que tienen los sonidos afrocaribeños cuando dialogan con la electrónica global sin perder su esencia. “Esta colaboración nace de nuestras raíces. Es una conversación entre el Caribe colombiano y la electrónica europea, donde nuestra esencia sigue intacta”, afirmó Sara Sánchez.

Desde Barranquilla, Monophonicos se ha caracterizado por rescatar canciones, ritmos y memorias sonoras de antaño para transformarlas en experiencias de pista con su “vintrage latino”. Su propuesta fusiona elementos del bolero, porro, son cubano, mambo, cumbia y música afrocaribeña con una estética electrónica contemporánea que conecta generaciones y proyecta la cultura local hacia nuevas audiencias.

El dúo lanzó “Cocada”, una colaboración colombo-venezolana junto a Wilgenis Vergara, en la cual rinden homenaje a las palenqueras vendedoras de cocadas, a la tradición oral y a la alegría popular del Caribe.

Con este nuevo capítulo, el dueto no solo exporta música, exporta cultura, memoria y una nueva manera de entender la electrónica desde el Caribe colombiano.