Walter Mercado: números de la suerte para el 7 de mayo; cifras ganadoras para jugar la lotería

Cada día, miles de personas apuestan su dinero por medio de los juegos de azar; para esto, deben arriesgarse con combinaciones numéricas que, de ser las correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

Es por esto que muchos esperan las recomendaciones que dejó Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente que falleció en 2019, pero cuyo legado sigue presente gracias a sus familiares, quienes se encargan de mantener actualizados a sus seguidores.

Para el jueves 7 de mayo, su sobrina Betty B. Mercado destapó el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía estará enfocada en el trabajo, los negocios y las oportunidades económicas. Será una jornada ideal para aprovechar la buena racha.

Números de la suerte: 11, 31 y 9.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Aunque algunas personas podrían intentar interferir en sus planes, nada logrará alterar su tranquilidad. La clave estará en organizar bien el tiempo.

Números de la suerte: 18, 5 y 21.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tendrán una jornada favorable para pensar en proyectos económicos y metas a largo plazo. La actitud positiva será determinante para abrir nuevas puertas.

Números de la suerte: 15, 30 y 21.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Será un día perfecto para simplificar la vida y enfocarse en el bienestar personal. La intuición jugará un papel importante para tomar decisiones acertadas.

Números de la suerte: 46, 10 y 4.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La astrología recomienda explorar nuevos caminos y no limitarse por inseguridades. Viajes, proyectos y nuevas experiencias podrían aparecer en el panorama.

Números de la suerte: 6, 45 y 3.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El exceso de prisa podría provocar errores o retrasos, por lo que será necesario actuar con calma y organización. La constancia terminará dando buenos resultados.

Números de la suerte: 14, 33 y 17.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las relaciones personales mejorarán y habrá mayor disposición para luchar por aquello que realmente desea. También recibirá apoyo de personas cercanas.

Números de la suerte: 6, 18 y 22.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Walter Mercado aconseja no dejar proyectos pendientes y actuar desde temprano para aprovechar cada oportunidad. Sus ideas podrían generar éxito económico.

Números de la suerte: 38, 2 y 15.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Será importante evitar excesos y no preocuparse por situaciones que aún no ocurren. El presente será la clave para encontrar estabilidad.

Números de la suerte: 4, 37 y 46.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El consejo es priorizar el bienestar personal y dejar que cada quien asuma sus responsabilidades.

Números de la suerte: 19, 3 y 28.

Horóscopo y números de la suerte. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario tendrá una jornada marcada por la sinceridad y el apoyo familiar. Será un buen momento para expresar inconformidades y dejar claras ciertas situaciones.

Números de la suerte: 22, 30 y 14.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Aunque aparecerán tentaciones relacionadas con compras o lujos, será mejor actuar con prudencia y cuidar el dinero.

Números de la suerte: 7, 30 y 42.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.