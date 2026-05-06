Sin Luis Díaz, este es el futbolista colombiano que sueña con el título de la Champions League

Nadie lo tenía en los planes y en la previa de la temporada sus opciones eran bastante reducidas entre el montón de figuras que se dieron cita en el torneo de clubes más importante del mundo. Es decir, es una de las gratas sorpresas de la campaña antes del Mundial 2026. Arsenal se instaló en la final de la Champions League y sigue con el calor que pudo crear desde la fase de liga, cuando fue el mejor de todos y pasó como líder absoluto. Por su parte, el Bayern Múnich de Luis Díaz no pudo en las semifinales contra el PSG.

Fueron 24 puntos de 24 posibles y ni aun así Arsenal podía subir en el favoritismo. Otros como el mismo Bayern Múnich, PSG, Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City eran más favoritos que los ‘Gunners’, líder de la fase liga, sin pensar que haría lo que parecía imposible y ahora es el finalista de la Champions tras vencer al Atlético de Madrid en semis.

Los jugadores del Arsenal celebran la victoria en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Arsenal y el Atlético de Madrid en el Emirates Stadium, al norte de Londres, el 5 de mayo de 2026. (Foto de Adrian Dennis / AFP) Foto: AFP

Ahora, los dirigidos por el español Mikel Arteta esperan mantener ese calor para la final del próximo 30 de mayo en Budapest, Hungría. Arsenal sigue manteniendo un perfil bajo, pero con la mirada puesta en dar la sorpresa en la final ante un rival que definitivamente pinta como más favorito. PSG tiene todos los reflectores y el club de Londres debe hacer lo que parece épico.

¿Cuál es el colombiano que puede ganar la Champions League?

En la nómina de futbolistas del Arsenal aparece un jugador de raíces colombianas que sueña con ganar la Champions League y quedar en los libros de historia. Cristhian Mosquera, también de nacionalidad española (nació en Alicante, de padres colombianos), espera ser campeón en Europa y quedar en lo más alto antes del Mundial 2026.

Además de apuntar a la Champions League, Christian Mosquera también mira lo que sería una eventual convocatoria al Mundial 2026. Este defensa central sigue en camino para entrar en el grupo de España, la favorita al título, aunque las posibilidades para su titularidad en Hungría se reducen, debido a la fila que encabezan el francés William Saliba y el brasileño Gabriel Magalhães, además del ecuatoriano Piero Hincapié.

Christian Mosquera charla con sus compañeros del Arsenal durante el juego ante el Brighton. Foto: Offside via Getty Images

Mosquera levantó cierta polémica en algún momento en Colombia, debido a que se abrió una posibilidad de que estuviera con la Selección Colombia en el proceso con Néstor Lorenzo, intentos que fueron fallidos ante el desinterés de la Federación Colombiana de Fútbol por buscarlo y el deseo del jugador de vestir la camiseta española en el Mundial.

Christian Mosquera, jugador del Arsenal. Foto: Visionhaus/Getty Images

De esta manera, Christian se alista para la final de la Champions y sueña con la difícil titularidad, además de la competencia en la Premier League, lo que aumentaría su palmarés con apenas 21 años de edad.

¿Cuándo es la final de la Champions League?