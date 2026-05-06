Lingard, él es Rodallega, con 40 años: golazo ante Corinthians en Copa Libertadores para revivir a Santa Fe

Golazo de Hugo Rodallega para que Santa Fe tome un segundo aire en la Copa Libertadores. Luego de una primera ronda en la fase de grupos algo discreta, el juego en El Campín ante Corinthians fue un revulsivo que necesitaba el ‘León’ para al menos mostrar otra cara en su sistema de juego.

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En el segundo tiempo el ritmo se mantuvo muy agresivo. Los cambios en el esquema del técnico Pablo Repetto fueron claves, principalmente por la adhesión de Nahuel Bustos por el centro para tener más volumen de ataque con Hugo Rodallega.

Con dos hombres ofensivos por el centro, lo hecho por las bandas con Yeicar Perlaza y Omar Fernández alcanzó para meter a Corinthians en su propia área. Varios acercamientos con peligro y la sorpresa de Nahuel Bustos fue fundamental y avisaba lo que Hugo Rodallega era capaz de hacer.

Santa Fe vs. Corinthians por Copa Libertadores 2026. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

El gol de Hugo Rodallega al minuto 60 fue un mensaje claro en el continente: El campeón de la Copa Sudamericana sigue vigente y mantiene opciones de seguir con vida en el torneo internacional, al menos para meterse en los playoffs del torneo en mención, ya que el 1-1 le hace casi imposible la tarea de pescar un cupo a octavos de la Libertadores.

Tras una revisión del VAR en medio de la celebración, se decretó gol válido de Santa Fe tras un gran remate de Hugo Rodallega que engañó al portero rival. Jáder Obrian colocó un pase medido para el atacante estrella, quedó mano a mano con el portero rival y abrió el marcador.

EL VAR DIO EL OK Y HUGO SE TRANSFORMÓ EN HUGOL: Rodallega convirtió el 1-0 de Independiente Santa Fe vs. Corinthians en la cuarta fecha del Grupo E de la CONMEBOL #Libertadores.



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Celebración total en El Campín y locura absoluta en los hinchas, al ver que el ‘León’ hacía historia tras quebrar a un gigante brasileño que tuvo al inglés Jesse Lingard, de amplia experiencia en Europa, en la titular en El Campín. En el final, ya en la reposición, Santa Fe marcó mal, dejó centrar una pelota y Gustavo Henrique cabeceó para el 1-1 final.

Así queda la tabla tras el 1-1 de Santa Fe y Corinthians

De esta manera, Santa Fe queda con apenas dos puntos en el grupo de la Copa Libertadores y va sepultando sus opciones de ir a octavos de final. Lo único que le queda con más claridad es pelear por el acceso al playoff de la Copa Sudamericana.

#Deportes | Corinthians amargó a Santa Fe en la última y lo complicó: posiciones en el grupo E de Libertadoreshttps://t.co/RCsgNOOa3E — Revista Semana (@RevistaSemana) May 7, 2026

En la próxima fecha, Santa Fe será local contra Platense en El Campín y está obligado a ganar para llegar a la última fecha con posibilidades de seguir con vida.