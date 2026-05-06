Revelación de Kompany detalla preocupación en la interna del Bayern: dejó mensaje a Luis Díaz y los demás

Vincent Kompany no lo guardó: sus jugadores del Bayern Múnich quedaron preocupados tras la derrota ante PSG, este miércoles, por la semifinal de la Champions League.

Más allá del marcador, en una llave pareja, el estratega del cuadro bávaro se refirió a la alarma que causó en sus futbolistas las decisiones arbitrales.

Y es que el árbitro portugués del partido, João Pinheiro, está en el ojo del huracán debido a su actuación en la semifinal entre Bayern y PSG. Hay mucha polémica, pues varios opinan que el central dejó de pitar un par de manos del cuadro parisino, que habrían sido cruciales en el juego. Eso, y más acciones cuestionadas.

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Vincent Kompany revela frustración en sus jugadores debido a las polémicas arbitrales

Vincent Kompany, que también recordó que salieron perjudicados en la ida, apuntó que sus jugadores terminaron “frustrados” ante la falta de justicia “en los momentos clave”. “He visto muchos partidos del PSG y nunca han tenido que jugar como hoy. Hemos interrumpido su juego y llegamos en buenas posiciones, donde nos ha faltado un remate más limpio”.

Vincent Kompany habló tras la derrota de Bayern Múnich ante PSG en Champions. Foto: AP

Luego, por la misma línea, añadió: “Como equipo, siempre hay que asumir la responsabilidad, ganes o pierdas. Tenemos una opinión completamente diferente [sobre las decisiones de mano]. La segunda amarilla, al parecer Konrad Laimer, creen que tocó el balón con la mano, pero no veo ninguna imagen que lo demuestre. Quizás exista, pero yo no la vi. Vi a dos equipos iguales luchar con todas sus fuerzas. Estas decisiones arbitrales no pueden decidir el resultado”.

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El mensaje a Luis Díaz y los demás jugadores del Bayern Múnich

Pero el mensaje de Kompany es claro, y le inyecta a sus jugadores tranquilidad de cara a lo que viene. No fue una temporada cualquiera para Bayern Múnich, pues ya ganaron la Supercopa de Alemania, la Bundesliga y están en la DFB Pokal.

“Sé que algunos jugadores tendrán días difíciles, pero para mi todo habrá quedado atrás. Sólo me da más motivación”, afirmó Kompany.

*Con información de Europa Press