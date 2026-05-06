Santa Fe vs. Corinthians acabó con fuerte pelea en El Campín: polémica en Libertadores

Este miércoles, 6 de mayo de 2026, Corinthians le empató a Santa Fe (1-1) en una de las últimas jugadas del partido. Fue encuentro válido por la cuarta fecha de la fase de grupos (E) de la Copa Libertadores, disputada en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Pero más allá del resultado deportivo, un hecho polémico se presentó al final del juego entre Santa Fe y Corinthians. Se vio una verdadera pelea entre los futbolistas de ambos equipos, apenas el árbitro central del compromiso, Kevin Ortega, pitó el final.

La imagen de la transmisión oficial del evento mostró cómo varios jugadores de Santa Fe, en principio, se habrían acercado al portero de Corinthians, Hugo de Souza, para reclamarle algo. Como en un dominó, de a poco, todo se fue yendo abajo.

Instantes después no fueron ni uno ni dos futbolistas involucrados en la pelea, sino varios. Tuvieron que intervenir para que no pasara a más la situación.

¡TODO TERMINÓ EN ESCÁNDALO EN EL CAMPÍN! Los jugadores de Independiente Santa Fe fueron a buscar a Hugo Souza, arquero de Corinthians, tras el empate 1-1 por la fecha 4 del Grupo E de la CONMEBOL #Libertadores.



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El Timão rescató la igualdad ante un equipo batallador con un tanto de cabeza de Gustavo Henrique en el 90+3.

En los 2.600 metros de altura de la capital colombiana, el Cardenal celebró en el 61 gracias a su referente, Hugo Rodallega.

EL VAR DIO EL OK Y HUGO SE TRANSFORMÓ EN HUGOL: Rodallega convirtió el 1-0 de Independiente Santa Fe vs. Corinthians en la cuarta fecha del Grupo E de la CONMEBOL #Libertadores.



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Cerca del final del encuentro, Gustavo Henrique silenció a los miles de hinchas presentes en el estadio El Campín.

EMPATE AGÓNICO DEL TIMAO Y TOPO GIGIO EN COLOMBIA: Gustavo Henrique firmó el 1-1 de Corinthians vs. Independiente Santa Fe.



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“(Tengo) mucha bronca, enojo, se nos escapan tres puntos que eran muy importantes para nuestras aspiraciones”, dijo Rodallega a la transmisión oficial del evento. Al experimentado delantero se le vio serio.

Aunque el club paulista pudo haber asegurado su boleto a la siguiente ronda con una victoria, de momento se mantiene como el mejor del Grupo E con 10 puntos, arriba de Platense (6), Santa Fe (2) y Peñarol (1).

*Con información de AFP