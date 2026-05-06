Tolima goleó a Nacional y es noticia en Copa Libertadores: tabla de posiciones del grupo B

Deportes Tolima venció por 3-0 al Club Nacional (Uruguay) por la cuarta fecha del grupo B en la Copa Libertadores. Fue este miércoles, 6 de mayo, y acaba siendo noticia en el continente, pues el pijao es líder de su zona en la competencia.

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Los goles del triunfo de Tolima sobre Nacional

Corrían los 45+6′ cuando Luis El Chino Sandoval cambió por gol un penal a favor del Deportes Tolima. El delirio se apoderó de los hinchas y el staff pijao presentes en el Murillo Toro de Ibagué, y más por la particularidad de la acción.

Fueron dos penales seguidos los que le pitaron al Deportes Tolima. En el primer cobro, Tatay Torres falló, pero después volvieron a cometerle pena máxima al equipo colombiano, y Luis Sandoval no lo desperdició.

¡INSOLITO! DOBLE PENAL Y GOL DE TOLIMA ANTE NACIONAL.



Mejía había atajado la pena máxima, pero Coates cometió falta al intentar capturar el rebote y cometió un nuevo penal, que fue convertido por Sandoval.



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Después, ya en el segundo tiempo y a los 77′, Jherson Mosquera anotó el 2-0 a favor del Tolima, concretando de maravilla un ataque del pijao, y rematando con fuerza para vencer al portero de Nacional, Luis Ricardo Mejía.

LLEGÓ EL SEGUNDO: Tolima manejó bien la pelota y Mosquera definió para el 2-0 vs. Nacional.



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Por último, y para sellar la goleada, Jersson González englobó un balón con una estética destacada y puso el 3-0 definitivo.

¡AH LISTO, DEFINITE ALGO SI PODÉS, JERSSON! González vio al arquero adelantado y, por arriba, firmó el 3-0 de Tolima vs. Nacional.



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Tabla de posiciones - grupo B de Copa Libertadores: Tolima es líder

Y la gran noticia para Colombia es que Deportes Tolima es líder del grupo B en esta Copa Libertadores. Tras cuatro partidos jugados, los pijaos suman siete puntos y le sacan tres a todos los demás: Coquimbo Unido (2), Universitario Deportes (3) y el propio Nacional de Uruguay (4).

Coquimbo Unido y Universitario Deportes se pondrán al día este jueves, 7 de mayo, y con el resultado que dejen la tabla de posiciones tendrá un panorama más claro. Sin embargo, de momento, Tolima celebra el liderato.

Datos que dejó el partido Tolima vs. Nacional por Copa Libertadores

Marcador final : Deportes Tolima 3 - 0 Club Nacional

: Deportes Tolima 3 - 0 Club Nacional Fecha : 6 de mayo de 2026 - cuarta fecha del grupo B en Copa Libertadores

: 6 de mayo de 2026 - cuarta fecha del grupo B en Copa Libertadores Estadio : Manuel Murillo Toro de Ibagué

: Manuel Murillo Toro de Ibagué Alineaciones titulares:

Tolima: Neto Volpi; Jan Carlos Angulo, Anderson Angulo, Cristian Arrieta; Edward López, Sebastián Guzmán, Bryan Rovira, Kelvin Flórez; Adrián Parra, Luis Fernando Sandoval, Juan Pablo Torres. DT: Lucas González.

Club Nacional: Luis Ricardo Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Camilo Cándido; Baltasar Barcia, Agustín Dos Santos, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Maximiliano Gómez, Gonzalo Carneiro. DT: Jorge Bava.