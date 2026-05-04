Partidos de Libertadores y Sudamericana con canal para ver en vivo: Millonarios, América, Santa Fe, Junior, DIM y Tolima

La fase de grupos de Copa Sudamericana y Copa Libertadores sigue su rumbo por la cuarta fecha, con clubes colombianos en acción y mucha presión de por medio.

Millonarios y América de Cali se dan cita en el segundo torneo de la región, mientras que el Deportes Tolima, Santa Fe, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla lo harán en la máxima competencia de Conmebol.

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La cuarta fecha de la fase de grupos toma su rumbo luego de varias coyunturas en el fútbol colombiano. Se conocieron los ocho clasificados a los playoffs de la Liga Betplay, además de los diferentes cruces y las fechas y horarios para los partidos ida y vuelta de los cuartos de final.

No solo eso, sino que fue de escándalo los que quedaron eliminados, entre ellos Millonarios e Independiente Medellín, con competencia internacional, y Deportivo Cali.

El primero en entrar en acción es Santa Fe, dirigido por Pablo Repetto que tiene una grandiosa oportunidad de alejar las críticas que todavía le caen más allá de la clasificación a los playoffs.

La oportunidad está servida, además del aire de inspiración por lo sucedido en el fútbol colombiano días atrás. El león llega a esta cuarta fecha de la Copa Libertadores con mucho potencial en el grupo de jugadores, además del regreso de Yilmar Velásquez, Ewil Murillo y el buen momento de Hugo Rodallega, Omar Fernández y Nahuel Bustos.

Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe. Foto: Cristian Bayona

Ese mismo miércoles será el turno para Deportes Tolima, que debe defender el liderato en el grupo de Copa Libertadores en el Murillo Toro de Ibagué. La rotación de nómina fue el arma clave del entrenador Lucas González para tener el equipo titular un poco más fortalecido para este compromiso, que resulta muy importante ganarlo en su deseo de clasificar a los octavos de final.

A la misma hora lo hará América de Cali, rival de Santa Fe en el FPC, pero en la Copa Sudamericana. El equipo rojo adelanta el viaje a Perú para enfrentar a Alianza Atlético y ve una gran oportunidad de ‘cuadrar caja’ en el grupo tras la derrota ante Tigre en Argentina.

Millonarios, Junior y Medellín

Millonarios tendrá frente a frente a Boston River en Uruguay y está obligado a ganar para al menos sacar adelante la clasificación en la Copa Sudamericana tras la eliminación en Liga Betplay. A este club ya le ganó en Bogotá y debe sumar los seis de seis para seguir en la pelea.

El jueves también será el turno para el Independiente Medellín, en el que se considera el juego más complicado de los colombianos esta semana, pues enfrentará a Flamengo en el Atanasio Girardot. Ya en el juego de fondo, Junior de Barranquilla será local con Cerro Porteño de Paraguay.

Horarios y TV en Copa Libertadores y Sudamericana

Copa Libertadores, fecha 4

Día Partido Hora Canal de TV / Streaming Miércoles 6 de mayo Santa Fe vs. Corinthians (BRA) 7:30 p.m. ESPN / Disney+ Miércoles 6 de mayo Deportes Tolima vs. Nacional (URU) 9:00 p.m. ESPN / Disney+ Jueves 7 de mayo Medellín vs. Flamengo (BRA) 7:30 p.m. ESPN / Disney+ Jueves 7 de mayo Junior Barranquilla vs. Cerro Porteño (PAR) 9:00 p.m. ESPN / Disney+

Copa Sudamericana - Fecha 4