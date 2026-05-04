Programación de los partidos ida y vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay: fechas, horarios y estadios

Todo listo para los cuartos de final de la Liga Betplay. Después de la fecha 19 del ‘Todos contra Todos’ y conocer los ocho clasificados, quedó establecida la programación para los partidos ida y vuelta, que tuvieron alguna modificación por un concierto en la ciudad de Bogotá que se cruza con un duelo de Santa Fe contra América de Cali.

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Al final y luego de varias reuniones y acuerdos con los empresarios y organizadores del concierto de Silvestre Dangond, los operadores del estadio El Campín (Sencia), el presidente de Santa Fe y la Dimayor, más los directivos del América de Cali, se pudo llegar al acuerdo para que el evento musical y el partido de vuelta de los cuartos de final no se vieran afectados y pudieran circular las boleterías sin novedad.

Por otra parte, queda por definir la localía de Internacional de Bogotá para el juego de ida contra Atlético Nacional. Seguramente, ese compromiso se disputará en el estadio El Campín, pero está bajo la autorización de la Comisión de Seguridad de la Alcaldía de la capital de la República. De resto, Junior de Barranquilla cerrará de local ante el Once Caldas y Deportivo Pasto y Deportes Tolima se ve como una llave muy pareja.

Cuadro de las finales de la Liga BetPlay 2026-I Foto: Dimayor

Según la programación de la Dimayor, desde el sábado 9 de mayo, hasta el 13 del mismo mes, se jugarán los cuartos de final y los ganadores se verán las caras en las semifinales. El ganador de Atlético Nacional e Inter de Bogotá jugará con el vencedor de Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima. El que gane entre América de Cali y Santa Fe, se citará con Once Caldas o Junior de Barranquilla.

En medio del escándalo por los tres grandes eliminados (Independiente Medellín, Deportivo Cali y Millonarios), la fase semifinal del torneo avanza buscando los dos finalistas que disputarán el título días antes de comenzar el Mundial 2026. Según la recomendación de la FIFA, los torneos de clubes deberán terminar máximo el 5 de junio.

Programación cuartos de final de la Liga Betplay

Partidos de ida

Programación ida - Liga Betplay Foto: Oficial Dimayor

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional

Día: Sábado 9 de mayo

Hora: 4:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Por definir (Bogotá)

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

Día: Sábado 9 de mayo

Hora: 6:10 p.m. (COL)

Estadio: Murillo Toro (Ibagué)

Once Caldas vs. Junior de Barranquilla

Día: Domingo 10 de mayo

Hora: 6:10 p.m. (COL)

Estadio: Palogrande (Manizales)

América de Cali vs. Santa Fe

Día: Sábado 9 de mayo

Hora: 8:20 p.m. (COL)

Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

Partidos de vuelta

Partidos de vuelta - Liga Betplay Foto: Oficial Dimayor

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá

Día: Martes 12 de mayo

Hora: 6:20 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)

Independiente Santa Fe vs. América de Cali

Día: Martes 12 de mayo

Hora: 8:30 p.m. (COL)

Estadio: El Campín (Bogotá)

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima

Día: Miércoles 13 de mayo

Hora: 6:00 p.m. (COL)

Estadio: Departamental Libertad (Pasto)

Junior de Barranquilla vs. Once Caldas