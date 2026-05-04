Santa Fe vs. América de Cali: fecha y hora, en vilo; Dimayor haría movida para poder jugarlo

Después de disputada la fecha 19 de Liga BetPlay, en horas de la noche del domingo pasado se realizó el sorteo de los cuartos de final, dejando definidas las cuatro llaves rumbo a la final.

Las llaves quedaron así:

Inter de Bogotá vs. Atlético Nacional

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima

Once Caldas vs. Junior de Barranquilla

Independiente Santa Fe vs. América de Cali

El insólito ‘blooper’ que condenó a Millonarios: Guillermo de Amores desató ola de críticas

Definidos los ocho clasificados a las finales de la Liga BetPlay: afuera Cali y Millonarios

Uno de los duelos de mayor atractivo es el que disputarán los rojos del país, Independiente Santa Fe y América de Cali.

Si bien el capitalino entró como uno de los últimos del grupo de los ocho, por sorteo se ganó el derecho a terminar de local la llave ante los escarlatas. Así las cosas, el fin de semana próximo el primer partido se daría en Cali y la siguiente semana la vuelta en El Campín de Bogotá.

Calendario tentativo de las finales:

Cuartos de final 9 / 10 de mayo 13 / 14 de mayo Semifinales 16/17 de mayo 23 / 24 de mayo Final Liga BetPlay 2 de junio 6 de junio

Aunque las fechas de Dimayor parecían estar confirmadas, en las últimas horas se mencionó un problema que ya se conocía, pero que no se había tenido en cuenta y que afectaría al equipo bogotano.

Resulta que el próximo viernes 15 de mayo, en El Campín, está previsto realizarse un concierto de Silvestre Dangond. De acuerdo a lo manifestado por Sencia, quienes manejan el recinto deportivo, el estadio debe quedar cerrado para hacer el montaje desde el fin de semana anterior y por eso no podría prestársele a Santa Fe para el 13 o 14 del mes en curso.

Silvestre Dangond tiene fecha prevista de conciertoe el 15 de mayo en Bogotá. Santa Fe debería ser local el 13/14 de mayo ante América. Foto: Colprensa

Esto ha hecho que surja una propuesta; y es que Santa Fe ‘pierda’ el beneficio de jugar de local el segundo partido y lo haga durante el primero. Carlos Antonio Vélez durante las últimas horas hizo mención a esto.

“Buscan que Independiente Santa Fe pueda jugar de local la próxima semana…”, adelantó en la mañana del lunes.

“Una solución sería, y es la que están explorando, que los partidos de esa llave vayan sábado 9 y martes 11… y así dejar el estadio para el concierto del viernes 15 después del juego”, sumó de la posible solución.

Eduardo Méndez no afloja

Por dicho inconveniente que surgió para la llave entre Santa Fe y América, en la noche del domingo fue consultado Eduardo Méndez, presidente de los cardenales.

Este en sus declaraciones dejó bastante claro que espera sea respetado todo lo que ya está previsto, pues tiene “un contrato firmado con Sencia, espero que lo cumplan, es todo lo que puedo decir…”.

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe. Foto: Prensa Santa Fe

Sin apresurarse a nada, el dirigente dio a entender que aguardaría las disposiciones de Dimayor: “Esperemos cómo y cuándo nos programan”.

Sobre ceder la localía para acabar la serie en Cali y no en Bogotá, se mostró firme: “La parte deportiva es importante”.

“Los valores de la boletería se determinan en la junta que hacemos, porque vamos a ver cómo nos entregan el estadio. Todo es relativo a cómo evolucione el tema”, terminó con un mensaje que es crucial para la afición de cara a acompañar a su equipo en las finales.