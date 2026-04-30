América de Cali sufre con Tigre tras goles de Garay y Russo: amargo primer tiempo en Sudamericana

No fue un buen primer tiempo para el América de Cali, este jueves 30 de abril, al menos en cuanto al marcador se refiere. La mecha se marchó al descanso perdiendo 2-0 con Tigre, en el estadio José Dellagiovanna de Victoria, Argentina.

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El primer tanto de la noche llegó en pies de Martín Garay, quien puso adelante a Tigre con un gol sobre los 14′ de la primera mitad. Garay llegó al área, remató el balón y acabó desatando locura en todos los hinchas del cuadro argentino.

¡EL MATADOR PEGÓ PRIMERO! Martín Garay apareció dentro del área y anticipó para marcar el primero de Tigre vs. América de Cali por la CONMEBOL #Sudamericana.



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Parecía que América de Cali se sacudía, pues los dirigidos por David González adelantaron sus líneas y atacaron con fuerza en el área de Tigre. Sin embargo, no tuvo efectividad y se encontró con una defensa y portero rival que contuvo todo.

En esas, ya sobre los 28′, llegó el segundo cimbronazo para América de Cali. Ignacio Russo, hijo del legendario Miguel Ángel Russo, envió el balón a guardar y puso el 2-0 con el que Tigre respiró y la mecha quedó en alerta.

¡¡CLARO, NACHO!! Russo llegó por el segundo palo y definió para el 2-0 de Tigre vs. América de Cali por la CONMEBOL #Sudamericana.



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Como era de esperarse, América empezó a presionar aún más, a tener el balón y a intentar con peligro en el arco de Tigre. Sin embargo, otra vez estuvo falto de efectividad y no pudo tener éxito en sus remates.

Hay preocupación en América de Cali, del cual se espera un mejor rendimiento de cara al segundo tiempo. La mecha, de manera parcial, se suma al mal desempeño de la mayoría de equipos colombianos, esta semana, en torneos Conmebol. Hasta ahora, solo Deportes Tolima sumó de a tres en Libertadores.

Datos del primer tiempo entre Tigre y América de Cali

Marcador parcial (45′): Tigre 2 - 0 América de Cali

(45′): Tigre 2 - 0 América de Cali Fecha : 30 de abril de 2026 - tercer fecha de la fase de grupos en Copa Sudamericana

: 30 de abril de 2026 - tercer fecha de la fase de grupos en Copa Sudamericana Estadio : José Dellagiovanna

: José Dellagiovanna Alineaciones:

Tigre: Felipe Zenobio, Valentin Javier Moreno, Joaquín Laso, Ramón Arias, Federico Hernán Álvarez; Martín Garay, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, Santiago López Grobin. DT: Diego Dabove.

América de Cali: Jean Paulo Fernandes; Luis Miguel Mina Tobar, Marlon Torres, Andrés Mosquera Guardia, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Tomás Ángel, Jhon Murillo, Yeison Guzmán; Jorge Valencia Angulo. DT: David González.