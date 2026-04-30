Histórico: Ricardo Arjona anuncia sexta fecha en Bogotá tras dejar sin entradas a miles de fans

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ha consolidado un hito sin precedentes en la industria del espectáculo en Colombia. Tras agotar en tiempo récord las entradas para sus primeras cinco presentaciones en el Movistar Arena de Bogotá, el artista y su equipo de producción confirmaron una sexta fecha como parte de su gira internacional ‘Lo que el seco no dijo’. Con este anuncio, Arjona se convierte en el solista con mayor número de funciones consecutivas programadas en este escenario capitalino.

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La noticia, sitúa a Arjona en la cima de las estadísticas de presentaciones en el principal recinto techado del país. Hasta la fecha, el registro de mayor cantidad de presentaciones en una misma temporada en este escenario.

Según los registros históricos de eventos en Bogotá, artistas como Carlos Vives (2019), Andrés Cepeda (2022) y la agrupación Morat (2026) habían alcanzado la cifra de cinco presentaciones. Al anunciar este sexto encuentro con su público, el intérprete de “Fuiste tú” y “Señora de las cuatro décadas” establece un nuevo estándar de asistencia y demanda para un artista internacional en formato de arena en Colombia.

La logística del evento ha dispuesto una serie de fechas que se extenderán por una semana, permitiendo que miles de seguidores de todo el país converjan en la capital. El cronograma oficial de conciertos de Ricardo Arjona en el Movistar Arena queda definido de la siguiente manera:

Domingo 26 de julio

Martes 28 de julio (Nueva fecha confirmada)

Jueves 30 de julio

Viernes 31 de julio

Sábado 1 de agosto

Domingo 2 de agosto

La inclusión de la fecha del martes 28 de julio responde, según los organizadores, a la alta demanda reflejada en las filas virtuales de las tiqueteras oficiales, donde el “sold out” de las cinco fechas previas se dio en cuestión de días.

La última vez que el artista guatemalteco se presentó en la capital colombiana fue en septiembre de 2022. En aquella ocasión, el escenario elegido fue el Coliseo MedPlus donde presentó su ambicioso tour ‘Blanco y negro’.

Aquel encuentro dejó una vara alta en cuanto a producción y asistencia, pero su regreso en 2026 bajo el marco de la gira ‘Lo que el seco no dijo’ parece haber superado todas las expectativas comerciales y de fidelidad de su audiencia. El cambio de locación al Movistar Arena, ubicado en el corazón geográfico de la ciudad, ha facilitado el acceso de los fans, contribuyendo al éxito rotundo de la boletería.

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Aunque los detalles específicos sobre el repertorio y la puesta en escena se mantienen bajo un hermetismo profesional habitual en la oficina del artista, se anticipa que esta gira busca una conexión más íntima y narrativa con sus seguidores.

Con más de tres décadas de trayectoria, Arjona demuestra que su vigencia en el mercado colombiano permanece intacta, compitiendo en cifras con los géneros contemporáneos dominantes y reafirmándose como un fenómeno de masas que trasciende las tendencias temporales.