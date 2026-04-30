“Fue una mentira”: Joven que decía ser hijo de Kaleth Morales confiesa que mintió y pide disculpas públicas

La familia del fallecido cantautor vallenato Kaleth Morales puso fin a una de las polémicas más mediáticas de los últimos meses en el mundo del entretenimiento. Jesús Eduardo Otero Arévalo, el joven que afirmaba ser el hijo mayor del Rey de la Nueva Ola, se retractó públicamente de sus declaraciones, admitiendo que sus afirmaciones carecían de veracidad y ofreciendo disculpas a los allegados del artista.

Ana Milena Gutiérrez, de ‘Noticias Caracol’, hace un llamado urgente para conseguir un donante de sangre

El desenlace de esta situación se produjo tras un pronunciamiento oficial emitido por la abogada Wendy Herrera Reyes, representante legal de la familia Morales. En un documento difundido a través de plataformas digitales, la familia rechazó de manera categórica las aseveraciones de Otero, señalando que el joven no formaba parte de la descendencia legítima del intérprete de Vivo en el limbo.

Según la defensa legal, existían pruebas documentales que desvirtuaban la versión del joven. Se especificó que Otero Arévalo, de nacionalidad venezolana, fue registrado en Colombia apenas en el año 2021. La comunicación fue enfática al advertir que, de persistir las publicaciones en redes sociales, que se venían presentando desde 2025, la familia acudiría a instancias judiciales para proteger la memoria y el buen nombre del artista fallecido en 2005.

Horas después de conocerse la postura oficial de los herederos de Morales, Jesús Eduardo Otero publicó una serie de videos en sus perfiles sociales donde cambió radicalmente su versión. En un tono pausado, el joven reconoció que sus afirmaciones sobre el parentesco con el cantante eran falsas.

“No quiero problemas con nadie. Reconozco que no soy hijo de Kaleth Morales y admito que todo se trató de una mentira”, expresó Otero en su declaración pública.

El joven añadió que el motivo de su retractación era buscar tranquilidad personal y evitar conflictos legales con la familia del artista. Asimismo, aclaró que, a pesar de haber utilizado el nombre de Kaleth Morales en sus plataformas, no obtuvo beneficios económicos directos por ello. “Continuaré dedicado a mi música, pero me comprometo a no volver a interferir en asuntos de la familia Morales”, puntualizó.

La figura de Kaleth Morales sigue siendo un pilar fundamental para la cultura vallenata en Colombia. A más de dos décadas de su fallecimiento en un accidente de tránsito, su legado musical es custodiado por su padre, Miguel Morales, y sus hermanos.

María José Martínez y su crudo relato de acoso: “Tenía que darle un beso en la boca al jefe cada vez que entraba a la cabina”

Para la familia, este tipo de situaciones no solo afecta la esfera privada, sino que distorsiona la narrativa histórica de un artista que transformó el género. Con la retractación de Otero Arévalo y la eliminación de los contenidos en los que se presentaba como heredero, la representación legal de los Morales da por cerrado el incidente, evitando así un proceso judicial por fraude a la identidad o injuria.

La comunidad del vallenato, que estaba a la espera de un nuevo heredero, ha reaccionado con alivio en las redes sociales, poniendo en primer lugar el respeto por la memoria del cantautor.