Los números de Kaleth Morales; traerían suerte para apostar en loterías y chances

Han pasado más de dos décadas desde la partida de Kaleth Morales. Sin embargo, el recuerdo del llamado ‘rey de la nueva ola’ sigue más vigente que nunca entre los seguidores del vallenato. Su legado musical, sus composiciones y la historia que marcó su corta carrera continúan despertando interés entre miles de fanáticos en Colombia y a nivel internacional.

Padre de Kaleth Morales visitó su tumba y compartió duro mensaje: “Te recuerdo”

Como suele ocurrir con varias figuras de la música, muchos apostadores suelen jugar fechas significativas relacionadas con artistas fallecidos, pues consideran que algunos números pueden convertirse en señales de buena suerte para las loterías y los chances.

En ese contexto, varios seguidores han recopilado cifras relacionadas con momentos clave de la vida del cantante vallenato, las cuales suelen ser consultadas por quienes buscan inspiración para sus apuestas.

Kaleth Morales falleció el 24 de agosto de 2005 tras haber sufrido un accidente de tránsito. Foto: Codiscos

Los números de Kaleth Morales para los juegos de azar

1984: año de su nacimiento.

año de su nacimiento. 0906: día y mes de su nacimiento.

día y mes de su nacimiento. 0983: día y año de su nacimiento.

día y año de su nacimiento. 2408: día y mes de su muerte.

día y mes de su muerte. 0805: mes y año de su muerte.

mes y año de su muerte. 0824: mes y día de su muerte.

mes y día de su muerte. 0924: número de la tumba en el cementerio de Valledupar.

número de la tumba en el cementerio de Valledupar. 2005: año de su fallecimiento.

Fechas clave en la vida del artista

Los aficionados también suelen tener presentes algunas fechas que marcaron la historia personal y profesional de Kaleth Morales:

Fecha de nacimiento: 09 - 06 - 1984.

09 - 06 - 1984. Fecha de fallecimiento: 24 - 08 - 2005.

24 - 08 - 2005. Fecha del accidente: 23 - 08 - 2005.

23 - 08 - 2005. Edad en la que grabó su primer tema musical junto a su padre: 12 años.

Apareció Samuel Morales: el hijo de Kaleth Morales fue víctima de la delincuencia en Bogotá

Números individuales para tener en cuenta

Además de las combinaciones de cuatro cifras, los jugadores acostumbran separar algunos números considerados especiales dentro de la historia del cantante:

9

6

84

24

Aunque no existe ninguna evidencia que demuestre que estos números tengan la capacidad de influir en los resultados de los sorteos, la tradición popular ha convertido estas cifras en una referencia habitual para quienes siguen la carrera de Kaleth Morales y desean rendirle homenaje a través de sus apuestas.

El famoso cantante vallenato falleció en el año 2005. Foto: Instagram: @kaleth_morales

Más allá de cualquier creencia relacionada con la suerte, el nombre de Kaleth sigue ocupando un lugar privilegiado en la historia del vallenato, pues varias de sus canciones marcaron a toda una generación y pese a lo ocurrido, miles de personas mantienen vivo el recuerdo de un artista que dejó una huella imborrable en la música colombiana.