Padre de Kaleth Morales visitó su tumba y compartió duro mensaje: “Te recuerdo”

El 9 de junio de 1984 nació Kaleth Miguel Morales Troya, reconocido en la industria musical como Kaleth Morales y recordado como el principal impulsor de la ‘nueva ola’ del vallenato.

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Debido a su amor por el arte y la composición, se convirtió en uno de los cantantes más exitosos de los 2000, pues canciones como Lo mejor para los dos, De millón a cero y Ella es mi todo fueron grandes éxitos en la época.

Sin embargo, en el mejor momento de su carrera sufrió un fuerte accidente automovilístico en la carretera que comunica a Cartagena con Valledupar, específicamente en el kilómetro 43, conocido como La Fortuna.

Los hechos ocurridos el 23 de agosto de 2005 causaron profunda tristeza entre sus miles de seguidores, pues, aunque estaba empezando con su proyecto musical, muchos esperaban que continuara con su carrera y se convirtiera en una de las grandes estrellas que representarían a Colombia a nivel internacional.

El artista se hizo famoso por su canción "Vivo en el limbo". Foto: Cortesía Los K Morales

Pese a los grandes esfuerzos que realizaron los profesionales de la salud de la Clínica Nueva Granada, el Hospital de Plato y el Hospital de Bocagrande, en Cartagena, el artista perdió la vida, dejando un profundo dolor entre su comunidad de seguidores, pero especialmente en su familia.

Tras casi 21 años de la tragedia, Miguel Morales, padre del fallecido artista, se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram y dejó un mensaje para quien cumpliría 42 años de edad.

“Hoy en tu natalicio hijo te recuerdo más que todos los días, lleno de nostalgia pero también de mucho orgullo por haberte disfrutado y acompañado en el camino de tu vida”, escribió.

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Junto a este mensaje, agregó una fotografía junto a la tumba de Kaleth, la cual está adornada actualmente con dos grandes ramos de rosas amarillas y una imagen capturada para uno de sus proyectos musicales.

Agregó: “Feliz cumpleaños en el cielo mi rey, gracias por ser el ángel de nuestras vidas”.

Por su parte, los fanáticos del cantante acompañaron al hombre en su dolor y le dejaron algunas palabras de aliento en la sección de comentarios, donde además recordaron su legado musical y destacaron la importancia que ha tenido para el género con el paso de los años.

“Un joven que vino, vivió, hizo historia y regresó con el Padre Celestial”; “Por siempre Kathelistas”; “Estoy viendo la serie y lo que hago es llorar y llorar”; “Feliz cumpleaños para el irrepetible”; “Qué viva Kaleth, siempre”; “Único e inigualable” y “Siempre será el mejor de la nueva ola del vallenato”, son algunas de las palabras que se leen.

¿Cuáles son las canciones más escuchadas de Kaleth Morales en 2026?

Aunque en el momento en que se grabó su discografía no existían plataformas de streaming como YouTube, Deezer, Spotify y Apple Music, entre otras, cada uno de sus temas ha sido incorporado a estos catálogos, permitiendo que las personas que siguieron su carrera y miles más que se han identificado con sus letras a lo largo de los años tengan la oportunidad de reproducir sus creaciones.

Estas son las canciones más escuchadas del fallecido artista: