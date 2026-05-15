Durante las últimas horas, la comunidad del vallenato y los seguidores de la dinastía Morales vivieron momentos de alta tensión. Samuel Morales, hijo del recordado Rey de la Nueva Ola, Kaleth Morales, fue reportado como desaparecido en Bogotá, situación que fue aclarada horas después por su equipo jurídico, confirmando que el joven artista fue víctima de la delincuencia.

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La alerta se encendió a través de las redes sociales de Wendy Herrera, abogada del cantante. En una publicación inicial, que fue eliminada minutos después, la jurista hizo un llamado desesperado a los medios de comunicación y a la ciudadanía para dar con el paradero de Morales.

“Por favor, necesitamos ayuda. Samuel Morales está desaparecido en Bogotá. Ayúdennos, por favor, los medios y personas que vean este mensaje”, rezaba el mensaje original que circuló rápidamente en plataformas digitales.

Según versiones preliminares que circularon entre allegados al artista, Samuel habría sido visto por última vez en la madrugada del 14 de mayo, alrededor de las 3:30 a. m. La falta de información inmediata y el retiro de la publicación generaron una ola de especulaciones entre los fanáticos.

Tras varias horas de silencio y una creciente preocupación en el sector del entretenimiento, la propia abogada emitió un segundo comunicado para dar un parte de tranquilidad. En este nuevo texto se confirmó que el joven cantante ya se encontraba bajo la protección de su familia y en buen estado de salud.

“Queremos informar a todos nuestros seguidores y amigos que Samuel Morales fue víctima de la delincuencia en la ciudad de Bogotá“, explicó Herrera en el comunicado oficial. Aunque no se precisaron los detalles exactos del modo de operación de los delincuentes o el lugar específico del suceso, la oficina jurídica enfatizó que “todo está en orden y ya está en casa, descansando y rodeado de su familia”.

Samuel Morales se encuentra a salvo tras reporte de desaparición Foto: x

No es la primera vez que la seguridad de Samuel Morales ocupa los titulares. El pasado 13 de octubre se reportó un accidente de tránsito que involucró al bus que transporta su agrupación musical. En aquella ocasión, el equipo de trabajo del artista tuvo que salir a desmentir rumores sobre su estado físico, aclarando que, si bien el vehículo sufrió el siniestro, ni Samuel ni sus colaboradores cercanos se encontraban a bordo en ese momento.

Este tipo de incidentes suele generar una reacción mediática sobredimensionada debido al trauma colectivo que rodea a la familia Morales, tras la muerte de su padre, Kaleth Morales, en un accidente vial en 2005.

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Pese al impacto del reciente incidente de seguridad, el equipo del joven cantante aseguró que sus compromisos laborales no se verán afectados. El comunicado concluyó informando que Samuel se reintegrará a sus labores artísticas este mismo fin de semana para cumplir con las presentaciones programadas.

Hasta el momento, no se ha confirmado si se ha interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para investigar los hechos de los que fue víctima en la capital del país.