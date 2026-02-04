Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, se pronunció tras ofensivas palabras que soltó antes de un concierto: “Me molesté”

La atención de seguidores y amantes del vallenato se centró en Samuel Morales, hijo del recordado cantante Kaleth Morales, quien ha venido abriéndose camino en la industria musical con la intención de mantener vivo el legado de su padre. El joven artista ha logrado llamar la atención por su propuesta sonora, generando emociones entre quienes aseguran ver en él un reflejo del intérprete fallecido. Incluso, en el pasado, reveló haber recibido un mensaje de un médium, hecho que despertó aún más curiosidad entre el público.

No obstante, en las últimas horas su nombre se volvió tendencia en redes sociales, luego de que el programa Lo sé todo difundiera un video que dejó al descubierto una situación incómoda ocurrida minutos antes de una de sus presentaciones. Según explicó el formato, la grabación mostraba un instante particular previo a que el cantante saliera al escenario.

En el material audiovisual, registrado por una persona presente en el lugar, se observa a Samuel Morales mientras se alistaba para su show. Lo que más llamó la atención de los internautas fue una pregunta que le hizo a alguien de su equipo de trabajo, ya que aparentemente no recordaba el nombre del municipio en el que iba a cantar.

“Momento incómodo antes de salir a tarima, Samuel Morales, hijo del fallecido cantante Kaleth Morales, se hizo viral tras quedar grabado en un video segundos antes de una presentación…”, señaló Lo sé todo en la publicación que acompañó el clip.

El medio también aseguró que, en las imágenes, el joven se refería al lugar de manera despectiva, situación que provocó molestia e indignación entre los usuarios que reaccionaron al video. De acuerdo con lo difundido, se le escucha preguntar por el nombre del sitio y lanzar una expresión ofensiva justo antes de subir al escenario, hecho que desató una ola de comentarios y críticas en plataformas digitales.

“‘¿Cómo es que se llama este hiju3*t4 pueblo?’“, se escucha en el clip.

No obstante, Samuel Morales decidió pronunciarse al respecto, explicando lo que ocurrió y lo que había detrás de esta situación. El cantante publicó un video, donde dio sus declaraciones por la expresión que soltó días atrás.

“Cuando llego a la tarima, me bloqueo totalmente, y lanzó una expresión que es muy costeña. Lleva una mala palabra en sí, y fue sacada de contexto. jamás quise lanzar esa expresión con ánimo de ofender, humillar... simplemente lo dije porque en el momento me molesté conmigo mismo. Jamás quise hacerlo con el ánimo de ofenderlos”, comentó.

El artista pidió una disculpa pública, puntualizando que jamás quiso ofender o lastimar a alguien con sus palabras.

“Si así sonó y si así lo vieron ustedes, quiero pedirles una disculpa a todas las personas del municipio de Los Palmitos, y a todos los que provienen de un pueblo, porque yo también soy de un pueblo”, comentó.

“No quiere decir que estemos hablando despectivamente de las personas”, agregó.