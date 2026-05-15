Preocupación por Samuel Morales: reportan supuesta desaparición del hijo de Kaleth Morales en Bogotá

La comunidad del vallenato y los seguidores de la dinastía Morales permanecen en estado de alerta tras una serie de publicaciones en redes sociales que sugieren la desaparición de Samuel Morales, hijo del recordado rey de la nueva ola, Kaleth Morales, en la ciudad de Bogotá.

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La situación cobró relevancia cuando la abogada Wendy Herrera, quien representa legalmente al joven artista, publicó un mensaje de urgencia a través de sus canales digitales. En la publicación, que circuló masivamente durante los primeros minutos, Herrera solicitaba el apoyo de los medios de comunicación y de la ciudadanía para localizar a Morales.

“Por favor necesitamos ayuda, Samuel Morales está desaparecido en Bogotá. Ayúdennos por favor los medios y personas que vean este mensaje. Artistas, personas del medio, ¡unámonos!”, expresaba el texto compartido por la abogada.

Sin embargo, el hecho tomó un giro inesperado debido a que la publicación fue eliminada de las redes sociales minutos después de haber sido posteada. Hasta el momento, ni la abogada Herrera ni los miembros del equipo de trabajo del cantante han emitido un comunicado oficial que aclare si el joven ya fue localizado o si se trató de una falsa alarma.

Ante el vacío de información, en las plataformas digitales han comenzado a circular diversas hipótesis. Algunas fuentes no oficiales apuntan a que el cantante habría sido víctima de la inseguridad; otras versiones sugieren que fue visto por última vez en la madrugada del 14 de mayo, aproximadamente a las 3:30 a. m.

No obstante, es imperativo precisar que, hasta el momento, no existe un reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá ni una denuncia formal de desaparición que haya sido ratificada por las autoridades competentes.

La eliminación del mensaje original por parte de la abogada ha generado una división de opiniones entre quienes temen por su integridad y quienes esperan que se trate de un malentendido.

No es la primera vez que la familia de Samuel Morales enfrenta momentos de angustia relacionados con la seguridad del joven artista. El pasado 13 de octubre, los seguidores de la dinastía recordaron la tragedia de Kaleth Morales cuando se informó que el bus de la agrupación de Samuel se había accidentado.

En aquella ocasión, el equipo de trabajo del cantante tuvo que salir a desmentir rumores de fatalidad, aclarando que, aunque el vehículo sufrió daños considerables, ni Samuel ni sus colaboradores se encontraban a bordo en el momento del siniestro.

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Samuel Morales ha consolidado una carrera ascendente en el vallenato, llevando consigo el peso y el honor del apellido Morales. Su presencia en la capital del país se debía, presuntamente, a compromisos profesionales y presentaciones que forman parte de su agenda como intérprete.

La familia Morales, radicada principalmente en Valledupar, no ha emitido pronunciamientos en sus cuentas oficiales. Se espera que en las próximas horas se brinde claridad sobre el artista.