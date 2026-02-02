Hijo de Kaleth Morales desconcertó con incómodo momento antes de salir a la tarima; soltó imprudente pregunta: “No suena”

Kaleth Morales, apodado El Rey de la Nueva Ola, se convirtió en una de las figuras más influyentes del vallenato gracias a su capacidad para renovar el género con propuestas distintas y letras que lograron una conexión inmediata con el público joven. Su forma de interpretar y componer marcó un quiebre con los esquemas tradicionales, incorporando matices modernos que transformaron el sonido vallenato de la época.

No obstante, su prometedora carrera se vio interrumpida de manera trágica cuando apenas tenía 21 años. El artista perdió la vida el 24 de agosto de 2005 a causa de un grave accidente de tránsito ocurrido en la carretera que comunica a Cartagena con Valledupar. La noticia causó una profunda tristeza en Colombia, donde miles de seguidores lamentaron su fallecimiento.

Tras este incidente, las miradas de los curiosos se posaron en su hijo, Samuel Morales, quien ha buscado la forma de emprender una trayectoria en la industria musical, dándole vida a ese legado que dejó su padre. El joven, que recibió un mensaje de un médium, se ha dado a conocer con sus sonidos, moviendo fibras en quienes ven reflejado a su progenitor.

Samuel Morales habló sobre el legado de su padre Kaleth Morales; conversó con SEMANA sobre su futuro: “Más que fama, quiero dejar una huella”

Sin embargo, recientemente, el cantante fue foco de reacciones en redes sociales, luego de que Lo sé todo compartiera un inesperado video, donde se vio una incómoda situación. El formato indicó que la grabación dejaba a la vista un instante particular, a pocos minutos de que saliera a presentarse.

De acuerdo con lo que quedó registrado, una persona grabó el momento exacto en el que el joven artista se preparaba para salir a escena en un show que daría. Lo que tomó por sorpresa a los usuarios fue una pregunta que hizo a una persona de su equipo, ya que no recordaba el nombre del pueblo en el que cantaría.

“Momento incómodo antes de salir a tarima, Samuel Morales, hijo del fallecido cantante Kaleth Morales, se hizo viral tras quedar grabado en un video segundos antes de una presentación…“, escribió Lo sé todo.

El medio aseguró que en las imágenes se escuchaba cómo se refería de una forma despectiva al sitio, despertando indignación en los comentarios.

“En las imágenes se le escucha preguntar por el nombre del lugar donde iba a cantar y decir: ‘¿Cómo es que se llama este hiju3*t4 pueblo?’, justo antes de salir al escenario”, se leyó.

Las opiniones no se hicieron esperar, tirándole críticas al cantante por su supuesta actitud. “No suena y cuando suena es por comentarios como estos. Lindo el niño”; “¿quién es él?“; “la humildad del papá la perdió el hijo”; “Lo conocen en la casa y tan prepotente”; “Horrible actitud”; “se creyó estrella y va a salir estrellado“, entre otros comentarios.

Por el momento no se ha pronunciado Samuel Morales al respecto, por lo que habrá que esperar un comunicado oficial de su equipo.